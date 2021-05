https://mundo.sputniknews.com/20210517/el-kremlin-alarmado-por-el-alza-de-victimas-y-ataques-israelies-a-oficinas-de-medios-en-gaza-1112251904.html

El Kremlin, alarmado por el alza de víctimas y ataques israelíes a oficinas de medios en Gaza

El Kremlin, alarmado por el alza de víctimas y ataques israelíes a oficinas de medios en Gaza

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está extremadamente preocupada por el aumento del número de víctimas en la zona del conflicto palestino-israelí y por el ataque... 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T10:17+0000

2021-05-17T10:17+0000

2021-05-17T10:23+0000

internacional

azerbaiyán

franja de gaza

armenia

israel

oriente medio

rusia

escalada de violencia en la franja de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108729/04/1087290489_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b10ab96937599f35014d0399642ac897.jpg

"Estamos extremadamente preocupados por el hecho de que se efectúen esos ataques, especialmente teniendo en cuenta que el edificio [atacado] albergaba las oficinas de los principales medios de comunicación del mundo. Estamos alarmados ante por el creciente número de pérdidas humanas", dijo Peskov al comentar la situación. Contacto permanente con Bakú y ErevánAdemás, Peskov indicó que Rusia está en contacto permanente tanto con Armenia como Azerbaiyán y se esfuerza para reducir las tensiones en la frontera entre estos dos países.Añadió que Rusia hace "grandes esfuerzos para reducir las tensiones y remediar la situación".Subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no ve alternativa a los acuerdos trilaterales sobre Nagorno Karabaj alcanzados en noviembre de 2020 por los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán.En cuanto a la carta del primer ministro interino armenio, Nikol Pashinián, a Putin con petición de ayuda, incluida la militar, tras las tensiones en la provincia armenia de Syunik, limítrofe con Azerbaiyán, el portavoz no pudo confirmar si el mandatario ruso la recibió.El 12 de mayo, el Ministerio de Defensa de Armenia denunció que los militares azerbaiyanos habían intentado "realizar ciertos trabajos en un tramo limítrofe con la provincia meridional armenia de Syunik, para 'aclarar las fronteras'". Las actividades, que la institución no especificó, cesaron supuestamente después de que unidades armenias tomaran las medidas correspondientes.Por su parte, la Cancillería azerbaiyana aseguró el 16 de mayo que "se están tomando las medidas pertinentes para normalizar la situación" e instó a Armenia a "prevenir una escalada inmotivada y resolver los asuntos fronterizos constructivamente, a través de los canales bilaterales".La provincia armenia de Syunik, limítrofe con Irán en el sur, tiene frontera con Azerbaiyán en el oeste, con el enclave de Najicheván, y en el este, con los distritos de Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, que fueron ocupados por los armenios durante la guerra de 1992-1994 por Nagorno Karabaj y liberados tras la más reciente espiral del conflicto que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111512512.html

azerbaiyán

franja de gaza

armenia

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaiyán, franja de gaza, armenia, israel, oriente medio, rusia, escalada de violencia en la franja de gaza