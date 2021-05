https://mundo.sputniknews.com/20210517/el-inesperado-nuevo-alcalde-de-sao-paulo-moderado-o-bolsonarista-1112279131.html

El inesperado nuevo alcalde de Sao Paulo, ¿moderado o bolsonarista?

El inesperado nuevo alcalde de Sao Paulo, ¿moderado o bolsonarista?

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El hasta ahora alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, murió a los 41 años. Pocas horas después asumió la alcaldía Ricardo Nunes

Covas pertenecía al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal formación de la derecha brasileña tradicional, y pertenecía a una estirpe política de prestigio. Su abuelo fue el gobernador del estado de São Paulo, Mário Covas. A pesar de pertenecer a un partido de derecha, siempre marcó distancias con el presidente Jair Bolsonaro.Durante su mandato se organizó el festival cultural Verano sin Censura, que recogió obras de teatro, películas y otras expresiones artísticas que estaban en el punto de mira del "bolsonarismo". Su gestión de la pandemia de COVID-19 fue muy aplaudida, sobre todo al principio, cuando compatibilizaba sesiones de quimioterapia con extenuantes jornadas de trabajo.En junio del año pasado llegó a contraer el COVID-19 y no dejó de trabajar ni un solo día. Incluso durmió en el edificio del ayuntamiento durante unos días para permanecer aislado y trabajando más fácilmente.Vientos de cambioCovas no generaba grandes pasiones, ni para bien ni para mal, lo cual es casi un hito en un Brasil fuertemente polarizado e estos días. Era una voz moderada, alejando de extremismos. No obstante, cuando en las elecciones municipales de octubre del año pasado se presentó con Ricardo Nunes como número dos, muchos (sobre todo en la oposición) alertaron de que el viceacalde era diferente.Desde los partidos de izquierda se avisaba, discretamente, que con el delicado estado de salud de Covas, Sao Paulo no podía permitirse correr el riesgo de votar en una candidatura que a la larga podría pasar a manos de un político mucho más conservador. Ese día ha llegado.Nunes pertenece al Movimiento Democrático de Brasil (MDB), una formación clásica de centro derecha don, Sao Paulo no podía permitirse correr el riesgo de votar en una candidatura que a la larga podría pasar a manos de un político mucho más conservador. Ese día ha llegado. la Biblia", oponiéndose a proyectos de educación sexual e igualdad de género en las escuelas, o a políticas en favor del colectivo LGTBI.Sin embargo, con el tiempo se ha sabido que en la elección de Nunes pesaron otros factores, algunos de carácter muy personal. Según reveló este lunes el diario Folha de São Paulo, cuando Covas hizo público su tratamiento contra el cáncer, recibió muchas peticiones de políticos queriendo ser su número dos.Nunes, en cambio, ya se lo había pedido mucho antes, cuando estaba sano y no se vislumbraba ninguna posibilidad de una silla vacante en la alcaldía.Habrá que esperar para saber si en definitiva, el nuevo alcalde resulta tan moderado como su antecesor o se revela como un "bolsonarista" radical.

