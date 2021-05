https://mundo.sputniknews.com/20210517/como-evitar-que-apple-lea-tus-mensajes-1112281553.html

¿Cómo evitar que Apple lea tus mensajes?

¿Cómo evitar que Apple lea tus mensajes?

El cifrado de extremo a extremo garantiza la privacidad en las aplicaciones de mensajería. Sin embargo, hay excepciones que vulneran los datos de los usuarios, y los iPhones parecen ser los más afectados.

2021-05-17T22:45+0000

2021-05-17T22:45+0000

2021-05-17T22:45+0000

tecnología

apple

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1112281009_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_af1d3f276e6c9ef42c870044e09b3b2d.jpg

Apple puede acceder al contenido de iMessage, la mensajería instantánea del sistema OS, a pesar de que esos mensajes estén protegidos por la arquitectura encriptada de un extremo a otro de la empresa, según publica Forbes. Por ejemplo, puede proporcionar mensajes a las fuerzas del orden cuando sea necesario. Si bien aplicaciones como WhatsApp o Telegram también enfrentan el mismo dilema, la extrema sincronización y copias de respaldo que permiten que un usuario lea los mismos mensajes en todos sus dispositivos Apple en tiempo real termina siendo un arma de doble filo."El problema son las copias de seguridad en la nube", explica Zak Doffman en su artículo. "Con WhatsApp, los usuarios pueden habilitar o deshabilitar una copia de seguridad en la nube para restaurar sus historiales de chat si pierden o cambian sus teléfonos", desliza para luego explicar la diferencia con la mensajería de Apple."iMessage no solo brinda a los usuarios la misma vista en todos los lugares, sino que lo hace con la protección total del cifrado de extremo a extremo. Aunque se esté utilizando iCloud, todavía hay un cifrado completo de su mensajería para proteger su contenido. Pero hay un problema grave", advierte.¿Cómo protegerse?La solución es desactivar la copia de seguridad genérica de iCloud. De esta manera, Apple configurará una nueva clave de cifrado de extremo a extremo de iMessage y no tendrá una copia. "Se genera una nueva clave en su dispositivo para proteger los mensajes futuros y no los almacena Apple", amplía el especialista en seguridad.El único problema con la desactivación de la copia de seguridad genérica de iCloud será si pierdes tu teléfono, ya que perderás el historial de todos tus mensajes. Doffman opina que es el precio que hay que pagar para ganar en seguridad.

https://mundo.sputniknews.com/20210504/facebook-e-instagram-piden-permiso-para-recopilar-datos-de-usuarios-y-seguir-siendo-gratis-1111848796.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, iphone