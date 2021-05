Alcalde de municipio colombiano de Yumbo exige al Gobierno dialogar para frenar violencia

"Como yumbeño me duele lo que está pasando en nuestro municipio, me duelen los muertos, los heridos, me duelen esas familias que hoy están llorando a sus familiares, por eso quiero exigirle al Gobierno nacional que detenga ya esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad", dijo el alcalde Santa María en un video difundido en la cuenta de Twitter de la alcaldía.