Un comité de la ONU llama a Canadá a investigar la supuesta discriminación de un pueblo indígena

Ottawa debería abordar las denuncias de violencia contra esta nación, originaria de Nueva Escocia y conocida también como Primera Nación Sipeknekatik, explica el profesor de derecho en la Universidad de Ottawa John Packer, quien investiga la violación de derechos humanos a petición de la ONU. La agresión pudo haber tenido lugar mientras la población indígena recolectaba langostas en otoño al suroeste de Nueva Escocia.En una carta, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial acusa a Canadá de "no tomar medidas adecuadas para prevenir estos actos de violencia y proteger a los pescadores y su patrimonio del vandalismo". En la misiva apuntan a que los derechos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fueron violados.Packer enfatiza que si el grupo concluye que Canadá violó los términos del tratado que tiene como objetivo erradicar el racismo, ello "dañaría la credibilidad de Canadá", incluso si las conclusiones no son legalmente vinculantes.Sin embargo, la afirmación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de que sus 18 miembros son expertos independientes se puede debatir, sostiene el profesor.Si bien los países democráticos a menudo buscan a famosos académicos o juristas para formar este tipo de comités, algunos de ellos "seleccionan a quienes sirvan a sus propios intereses", opina Packer. El experto pone como ejemplo a la actual presidenta del comité, la china Yanduan Li, quien firmó la carta dirigida a Canadá. "La pregunta es si esta persona está actuando como un experto independiente", apunta Packer citado por CTV News.Li estaba desarrollando su labor como presidenta a la hora de firmar la carta para Canadá, pero no participó directamente en su redacción, destacó el miembro belga del comité de la ONU Marc Bossuyt en otra entrevista. "Ella es una experta independiente y no actúa en nombre del Gobierno [de China]", enfatizó.Bossuyt quien fue profesor de derecho internacional de la Universidad de Amberes y juez del Tribunal Constitucional de Bélgica, aseguró que un grupo de trabajo compuesto por cinco miembros está manejando la denuncia contra Canadá. Un subcomité hará recomendaciones, y otro más amplio aceptará lo propuesto por ese grupo de trabajo, explicó.Por el derecho a pescar para un "sustento moderado"Los representantes del pueblo indígena micmac argumentan que tienen derecho a pescar para un "sustento moderado" cuando y donde lo desee, en virtud de una decisión histórica tomada por la Corte Suprema de Canadá en 1999. Más tarde, el tribunal aclaró que Ottawa podría regular el derecho del tratado para la conservación medioambiental, entre otros fines.Los indígenas denuncian que en el 2020 se enfrentaron a la violencia de los no canadienses blancos, quienes se llevaron las langostas pescadas y quemaron la camioneta de uno de sus miembros en el suroeste de Nueva Escocia.Desde entonces, la ministra de Pesca, Océanos y la Guardia Costera de Canadá, Bernadette Jordan, sostiene que su departamento intenta negociar sin éxito la distribución de licencias comerciales para el pueblo originario. Las negociaciones fracasaron, y la Primera Nación Sipeknekatik planea reanudar la pesca de langostas por su cuenta en junio.El jefe de la nación indígena, Mike Sack, pidió a la ONU enviar a su personal de mantenimiento de la paz debido a las amenazas de Jordan de tomar medidas si su gente sigue con la pesca. Rosalie Francis, abogada de los Sipeknekatik, reiteró en una entrevista que el comité sobre racismo es conocido por ser de los más independientes de las Naciones Unidas."La presidenta no está tomando esta decisión por sí sola", aseveró Francis. El hecho de que no se respeten los derechos humanos en China no socava la capacidad del comité de revisar los abusos de derechos en Canadá", agregó.El impacto de una decisión a favor de la Primera Nación Sipeknekatik será significativo, y podría tener efectos duraderos en la reputación internacional de Canadá, apuntó la abogada. "Habrá un diálogo más amplio a nivel internacional sobre el papel de los derechos humanos en este país", aseguró. Los parlamentarios canadienses tienden a ponerse de acuerdo Los parlamentarios canadienses emitieron informes contradictorios el 13 de mayo acerca de la pesca por las Primeras Naciones en Quebec y otras regiones.El informe del Comité de Pesca y Océanos publicado por los liberales contiene 40 recomendaciones, y refleja las posiciones de las dos partes de la disputa. Por una parte, el documento defiende la autoridad del ministro de Pesca para regular esta actividad. Por otra parte, insta a Ottawa a considerar compartir la gestión y la toma de decisiones con las Primeras Naciones.El informe, al cual se refieren los medios, requiere más consultas y cooperación entre las Primeras Naciones, los pescadores y el Departamento de Pesca y Océanos. También pide a este último que aborde el "racismo sistémico dentro de sus regulaciones y políticas operativas para brindar protección al derecho a recolectar y vender el pescado previsto por el tratado".

