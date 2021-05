https://mundo.sputniknews.com/20210516/las-fuerzas-ciberneticas-de-eeuu-se-preparan-para-ampliar-su-plantilla-1112240827.html

Las fuerzas cibernéticas de EEUU se preparan para ampliar su plantilla

El Cibercomando de EEUU es una rama de las Fuerzas Armadas que utiliza técnicas informáticas para proteger los intereses del país en el ciberespacio. Su comandante, el general Paul Nakasone, insinuó que su comando pronto podría reclutar a nuevos miembros.En 2020, varios miembros del Congreso de EEUU expresaron su preocupación por que el Cibercomando, creado en 2012, no fuese lo suficientemente eficiente, pues no reflejaba la dinámica actual del ciberespacio.Posteriormente, el comando se puso en contacto con los altos mandos del Pentágono para "adoptar las decisiones de personal apropiadas". Por su parte, la estatal Comisión de Ciberespacio Solarium, controlada por el Congreso, también recomendó al Pentágono contratar a más militares en el campo cibernético.El alto mando militar agregó que las fuerzas adicionales garantizarán que el Cibercomando pueda cumplir plenamente con sus responsabilidades. También subrayó que antes de aumentar la plantilla, el Cibercomando tiene previsto reforzar el control sobre sus recursos, mejorar el grado de preparación y consolidar la capacitación.Hasta la fecha, hay 6.187 empleados en la fuerza de misiones cibernéticas, mientras que el Cibercomando en general cuenta con unos 238.000 empleados. En cuanto a los equipos, se forman en función de objetivos específicos. Así, en su testimonio, Nakasone informó de que al principio varios equipos se centraron en la lucha antiterrorista, pero que con el cambio de política de Washington hacia determinados Estados, el Cibercomando se vio obligado a reestructurarlos.Otra razón del posible aumento de la plantilla es la creciente importancia del espacio, y es que la creación de la Fuerza y del Comando Espaciales entraña la aparición de nuevas tareas para las fuerzas del ciberespacio. Al mismo tiempo, los oficiales afirman que la Fuerza Espacial no tiene previsto aportar contribuciones a las fuerzas de misiones cibernéticas. Esta rama de las Fuerzas Armadas necesita personal especializado que pueda proteger de los hackers algunos de sus equipos críticos, como las estaciones terrestres.Nakasone subrayó que para su comando no solo es importante ser capaz de apoyar a otros departamentos militares estadounidenses en el caso de un conflicto militar, sino también tener los recursos necesarios como para poder hacer frente a los adversarios de EEUU que "operan por debajo del nivel de conflictos armados a diario".

