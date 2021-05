https://mundo.sputniknews.com/20210516/la-aerolinea-venezolana-conviasa-sigue-operando-pese-a-la-pandemia-y-las-sanciones-1112236728.html

La aerolínea venezolana Conviasa sigue operando pese a la pandemia y las sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — La aerolínea estatal venezolana Conviasa logró mantener sus operaciones pese a la pandemia del COVID-19 y las sanciones económicas de Estados... 16.05.2021

"Somos una de las pocas aerolíneas en el mundo que se mantuvieron operativas (...) durante esta pandemia y el bloqueo económico que se sumó", expresó Márquez Ramírez tras una rueda de prensa dedicada al vuelo inaugural de la ruta Caracas-Moscú, que aterrizó en la capital rusa el 15 de mayo.El alto cargo destacó que a pesar de las sanciones la aerolínea no ha parado sus operaciones, ni ha despedido a ningún trabajador desde el inicio de la pandemia.Desde el inició del bloqueo económico, Conviasa tomó medidas alternas para superar las sanciones, explicó.En este contexto también destacó las relaciones que el país sudamericano ha mantenido con los estados aliados, incluida Rusia, China e Irán."Y también los países de ALBA, la Alianza Bolivariana para América, que nos han apoyado incondicionalmente con todas las operaciones comerciales para mantener nuestras aeronaves", recalcó Márquez Ramírez.El alto cargo subrayó que la compañía aérea logró superar las sanciones "con la voluntad y la disposición al trabajo" de todo su personal.Márquez Ramírez declaró que todo eso son evidencias de que a pesar de bloqueo Conviasa no ha parado y continúa trabajando para mantener el servicio que presta a sus clientes. "No ha sido fácil, pero lo logramos", puntualizó.El primer vuelo directo entre Venezuela y RusiaEl primer vuelo directo desde Caracas a Moscú aterrizó el 15 de mayo en el aeropuerto ruso de Vnúkovo, en los suburbios de la capital rusa.El vuelo fue organizado por Conviasa y en este arribaron varios funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Turismo, Alí Ernesto Padrón Paredes, el vicecanciller para Europa, Yván Eduardo Gil Pinto, el presidente del lnstituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira Díaz, y el vicepresidente de Conviasa, José Gregorio Márquez Ramírez.Los vuelos regulares entre Caracas y Moscú durarán 13 horas y está previsto que se realicen una vez cada dos semanas, pero luego se prevé aumentar la frecuencia incluso hasta dos vuelos por la semana, si la demanda resulta suficiente.Para esta ruta Conviasa usa los aviones de fuselaje ancho Airbus A340 de las series 200, 300 y 500.La apertura de la nueva ruta –con la cual el Gobierno venezolano busca incrementar el intercambio comercial entre Rusia y Venezuela– permitirá a los turistas rusas ver tres de las principales atracciones de Venezuela: el parque nacional Canaima, la isla de Margarita y el archipiélago Los Roques.El costo de los pasajes oscila entre 1.000 dólares y 1.300 dólares ida y vuelta.

