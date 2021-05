https://mundo.sputniknews.com/20210516/azerbaiyan-comienza-un-ejercicio-con-la-participacion-de-hasta-15000-militares-1112232872.html

Azerbaiyán comienza un ejercicio con la participación de hasta 15.000 militares

BAKÚ (Sputnik) — El Ministerio de Azerbaiyán anunció el comienzo de un ejercicio militar con participación de hasta 15.000 efectivos, que se prolongará hasta... 16.05.2021, Sputnik Mundo

"En el ejercicio, dirigido por el ministro de Defensa, se implicarán hasta 15.000 efectivos, unos 300 carros de combate y blindados, hasta 400 sistemas de misiles y artillería de diverso calibre, lanzacohetes múltiples, morteros y armas antitanque, unas 50 aeronaves militares y aparatos aéreos no tripulados", señala una nota publicada en el sitio web del organismo.El comunicado agrega que "durante el ejercicio se hará hincapié en el control, la capacidad combativa y la reagrupación de las tropas a partir de la experiencia de combate adquirida en la Guerra Patria", que es como se conocen en Azerbaiyán las hostilidades del 28 de septiembre al 10 de noviembre de 2020 que terminaron con la reconquista de varios distritos ocupados por las fuerzas armenias en la década de 1990, durante la guerra de Nagorno Karabaj.En particular, se buscará perfeccionar la interoperabilidad entre las unidades de artillería, aviación y operaciones especiales, así como realizar simulacros antiterroristas y de prevención de provocaciones por parte de grupos armados irregulares.El 12 de mayo, el Ministerio de Defensa de Armenia denunció que los militares azerbaiyanos habían intentado "realizar ciertos trabajos en un tramo limítrofe con la provincia meridional armenia de Syunik, para 'aclarar las fronteras'". Las actividades, que la institución no especificó, cesaron supuestamente después de que unidades armenias tomaran las medidas correspondientes.Por su parte, el Ministerio de Exteriores azerbaiyano aseguró que Azerbaiyán está intentando reducir la tensión en la frontera con Armenia.La portavoz instó a Armenia a "prevenir una escalada inmotivada y resolver los asuntos fronterizos constructivamente, a través de los canales bilaterales".La provincia armenia de Syunik, limítrofe con Irán en el sur, tiene frontera con Azerbaiyán en el oeste, con el enclave de Najicheván, y en el este, con los distritos de Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, que fueron ocupados por los armenios durante la guerra de 1992-1994 por Nagorno Karabaj y liberados tras la más reciente espiral del conflicto que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 2020.

