https://mundo.sputniknews.com/20210515/unicef-registra-34-ninos-palestinos-y-2-israelies-muertos-en-la-region-en-ultimos-4-dias-1112213283.html

Unicef registra 34 niños palestinos y 2 israelíes muertos en la región en últimos 4 días

Unicef registra 34 niños palestinos y 2 israelíes muertos en la región en últimos 4 días

WASHINGTON (Sputnik) — Treinta y cuatro niños en la Franja de Gaza y dos en Israel han muerto en los recientes enfrentamientos en la región, dijo a Sputnik la... 15.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-15T00:57+0000

2021-05-15T00:57+0000

2021-05-15T01:27+0000

escalada del conflicto entre gaza e israel

franja de gaza

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108260/06/1082600614_0:0:5077:2856_1920x0_80_0_0_e90b91d32c9e9d18648d6f26a5e8cbfa.jpg

A su vez, señaló que hay una situación muy violenta en casi toda la Franja de Gaza, en Cisjordania y dentro de Israel.Cuando se le preguntó por los niños heridos, Touma dijo que algunos recibieron asistencia médica in situ de primeros auxilios, mientras que otros fueron enviados al hospital.Asimismo señaló que actualmente hay niños que están recibiendo asistencia en las instalaciones médicas y hospitales sobre el terreno en la Franja de Gaza."Hemos visto diferentes tipos de lesiones, por lo que siguen recibiendo asistencia médica (…) como he dicho, haremos una mejor evaluación de la situación para que nos ayude a enviar los suministros necesarios a los hospitales y las instalaciones médicas de Gaza", expresó.DesplazadosLa violencia constante en la Franja de Gaza ha desplazado a familias con niños, pero no ha habido evacuaciones, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) está ayudando con suministros médicos, aseguró Juliette Touma.La portavoz agregó: "No tenemos exactamente el número de personas que han sido desplazados. Pero hasta ahora, no tenemos informes de las evacuaciones".Touma subrayó que las Naciones Unidas y Unicef han pedido varias veces a todos que reduzcan la escala y pongan fin a la violencia."Hasta ahora, la violencia continúa. La violencia debe terminar (...) para que podamos salvar la vida de los civiles, especialmente de los niños", afirmó. "Lo que estamos pidiendo es una desescalada y estamos pidiendo que se ponga fin a la violencia".Escuelas afectadasMás de 30 escuelas han resultado dañadas en la Franja de Gaza en medio de la violencia en curso en la región y ninguna está actualmente en funcionamiento, aseguró Touma.AyudaUnicef está ayudando con suministros médicos en Gaza, pero se necesita más ayuda en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Palestina, añadió jefa regional de comunicación de Unicef."Lo que estamos haciendo ahora es proporcionar suministros, suministros médicos. Y esto es lo que más necesitamos: movilizar suministros médicos para los centros de salud en Gaza", dijo.El estallido más feroz desde 2014 ha desatado la violencia comunal en ciudades mixtas árabe-judías y se ha extendido a Cisjordania.

https://mundo.sputniknews.com/20210514/franja-de-gaza-el-cese-al-fuego-esta-lejos-1112204536.html

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

escalada del conflicto entre gaza e israel, franja de gaza, israel