Un niño de 14 años crea una 'story' de Instagram que congela los teléfonos

Para los usuarios de los dispositivos Apple, esta story aparecía como una pantalla gris con unas palabras en árabe, que hace que el celular deje de responder. Mientras tanto, en el caso de los usuarios de los smartphones con el sistema operativo Android la story aparece de distintas maneras. Los teléfonos móviles más potentes con la última versión de Android no reaccionan de ninguna manera en particular: solo aparece una pantalla púrpura con unos confetis. Al mismo tiempo, cuando se trata de los smartphones más antiguos o menos potentes, estos también se congelan.El bloguero Mrwhosetheboss emprendió una investigación para averiguar cómo es posible que una story de instagram congele el teléfono y quién está detrás de esto. Para ello se armó de un montón de dispositivos de distintas clases y contó con el apoyo de especialistas en temas de seguridad informática. Resultó que en realidad se trata de una combinación de pegatinas que fueron aumentadas a una escala enorme. De hecho, según explica el bloguero, la escala es tan grande, que si la imagen fuera imprimida podría cubrir todo nuestro planeta. Esto, aparentemente, hace que los celulares de Android menos potentes y con menos memoria RAM se congelen por la gran cantidad de datos que deben procesar con esta story. Por otro lado, los celulares más potentes sí son capaces de lidiar con esta carga. Por su parte, los iPhone no pueden procesar esta story de ninguna manera y la razón de ello no es la falta de memoria RAM o potencia del procesador, sino el hecho de que el sistema operativo tiene otra arquitectura que simplemente no maneja semejantes códigos. Al parecer, la persona tras esta story logró publicarla de semejante manera al usar un HTTP proxy, que le permitió interceptar los datos enviados desde su celular a los servidores de Instagram y modificar el código de la story. Mrwhosetheboss, cuyo nombre real es Arun Maini, contactó con el creador de esta story, que resultó ser un joven de 14 años que empezó a aprender programación a una edad de 11 años. Este contó que creó esta historia por aburrimiento durante la cuarentena sin ningún objetivo en particular. Aparentemente, la red social ya encontró una manera de no permitir que otros usuarios creen stories como esta, ya que Maini no logró recrearla. No obstante, el joven hacker parece haber encontrado otras vulnerabilidades en Instagram. Así, una de sus nuevas stories hace que la app de Instagram se cierre de inmediato. Y como guinda en el pastel, el joven insinuó a Maini que ha encontrado más vulnerabilidades en Instagram, ya que pudo usar las palabras "De nada" como reacción a un mensaje de Mrwhosetheboss en lugar de un emoji.

