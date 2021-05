Un microscopio con láser y otros 2 experimentos para hacer en casa con la luz

https://mundo.sputniknews.com/20210515/un-microscopio-con-laser-y-otros-2-experimentos-para-hacer-en-casa-con-la-luz-1112205543.html

Es difícil encontrar ámbitos de la vida humana en los que la luz no tenga un papel fundamental. Por eso, vale la pena tener sus principios siempre presentes... 15.05.2021, Sputnik Mundo

Decir que la luz es vital para el ser humano es prácticamente una obviedad. De hecho, las personas interactúan con ella todo el tiempo e incluso los no videntes tienen mecanismos para percibirla. Por ese motivo, no parece exagerado destinar un día del calendario a celebrar este magnífico fenómeno.Salir al aire libre para agradecerle al Sol la energía que envía a la Tierra en forma de luz siempre es una buena opción pero, para quienes prefieran quedarse en casa, aquí algunos consejos para experimentar con la luz y comprenderla mejor dentro del hogar compilados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.Cómo ver los colores de la luzEn la actualidad sabemos que la luz está compuesta por siete colores que van siempre en el mismo orden: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Si bien la Humanidad debe la demostración de ese conocimiento a Isaac Newton, es posible volver a comprobarlo con un sencillo experimento.Para realizar el experimento son necesarios los siguientes materiales:Pasos a seguir:Comprueba cómo viaja la luzEste experimento permite comprobar no solo cómo viaja la luz al atravesar diferentes sustancias sino entender uno de los principios detrás de la fibra óptica.Son necesarios los siguientes materiales:Pasos a seguir:Construye un microscopio con un puntero láserEste experimento servirá para crear un microscopio casero a partir de un puntero láser, utilizando una gota de agua como lente convergente.Son necesarios los siguientes materiales:Pasos a seguir:¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz?El Día Internacional de la Luz se conmemora cada 16 de mayo en conmemoración de la primera manipulación de una luz de tipo láser, el 16 de mayo de 1960, por parte del físico estadounidense Theodore Maiman. Aquel primer láser —un término surgido de la sigla en inglés de luzamplificada por emisión de radiación estimulada— fue construido a partir de un rubí y abrió las puertas a múltiples usos nuevos de la luz.

