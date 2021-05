https://mundo.sputniknews.com/20210515/represion-en-colombia-impide-la-apertura-de-un-dialogo-entre-la-sociedad-y-el-gobierno-1112211793.html

Represión en Colombia impide la apertura de un diálogo entre la sociedad y el Gobierno

Represión en Colombia impide la apertura de un diálogo entre la sociedad y el Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — Diecisiete días de represión en Colombia han dejado hasta el momento 52 personas asesinadas, 18 casos de violencia sexual, más de 500... 15.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-15T00:17+0000

2021-05-15T00:17+0000

2021-05-15T00:17+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1112211768_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_caef1ea9b586abd5cacae6c079a8418a.jpg

"Es muy difícil generar un espacio de negociación con el Gobierno en medio de la represión estatal, es como sentarse a un diálogo de sordos donde el Gobierno no tiene intención de cambiar nada; a este paro no lo conduce un solo sector político o social, sino que lo hace el grueso de la ciudadanía", manifestó el experto, quien además integra el comité ejecutivo distrital del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo y las organizaciones sociales Ciudad en Movimiento y Congreso de los Pueblos.Para Pinto Millán, la protesta iniciada el 28 de abril para manifestarse contra la reforma tributaria impulsada por administración del presidente Iván Duque se transformó "de una reivindicación a un objetivo político, que hoy claramente tiene que ver con derrotar al sector mafioso y paramilitar que está en el Gobierno".En ese sentido, consideró que la pandemia de COVID-19 "llevó la violencia que utiliza el neoliberalismo para profundizarse a niveles exacerbados y eso llevó a la materialización de la protesta masiva; hay un acumulado de incumplimientos por parte del Gobierno y las comunidades ya no estamos dispuestas a soportarlo".Agregó que el Gobierno no está interesado en dialogar con el movimiento indígena, las mujeres o los campesinos, sino que se limita a dirigirse a los sectores económicos.En el marco de los enfrentamientos actuales, afirmó que antes de sentarse a una mesa de diálogo será necesario que se permitan las misiones de verificación internacional, que se busque el camino para encontrar a las personas desaparecidas y que se proceda a la desmilitarización de los territorios.La represión en Colombia ha llegado al punto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener a los manifestantes.

https://mundo.sputniknews.com/20210507/venom-el-arma-que-emplea-la-policia-de-colombia-contra-los-manifestantes--videos-1111992108.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Lucía Barrios https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

paro nacional en colombia (2021), colombia