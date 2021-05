https://mundo.sputniknews.com/20210515/los-insolitos-trailers-creados-por-esta-joven-te-haran-llorar-de-risa--videos-1112217986.html

Los insólitos 'tráilers' creados por esta joven te harán llorar de risa | Vídeos

Los insólitos 'tráilers' creados por esta joven te harán llorar de risa | Vídeos

¿Alguna vez te has imaginado cómo podría ser la película 'Crepúsculo' si la hubiera dirigido Tim Burton? ¿O cómo sería 'Mamma Mia!' escrita por Jane Austen? La... 15.05.2021, Sputnik Mundo

A la joven —que siempre soñó con ser cineasta— le encanta filmar y protagonizar sus propios tráilers de estilo posmoderno, en los que combina rasgos característicos de distintos directores y hasta de épocas. Sus divertidos vídeos acumulan cientos de miles de reproducciones en TikTok.Por ejemplo, este corto vídeo muestra cómo sería el tráiler de Crepúsculo filmado por Tim Burton, famoso por sus obras góticas y surrealistas:Y así podría ser la serie de culto Sexo en la ciudad con la siniestra Wednesday Addams en lugar de Carrie Bradshaw. En este vídeo, Madelaine coloca a los personajes de la icónica película musical Mamma Mia! en el siglo XIX, en la época de Jane Austen:"Despierta, Dorothy. La tierra de Oz te posee". En este tráiler falso de estilo de ciencia ficción, la joven da vida a una hacker que finalmente encontró el camino de baldosas amarillas en la realidad virtual:La propia Turner revela en una entrevista con el portal Insider que siempre soñó con ser directora de cine, pero que "no era una gran estudiante ni la hija de Martin Scorcese". Sin embargo, no quería abandonar su sueño de infancia, así que continuó estudiando cine de forma autodidacta, a través de vídeos educativos en YouTube y películas documentales. En marzo de 2020, la empresa constructora en la que trabajó Madelaine la envió a trabajar desde casa debido a la pandemia. Fue entonces cuando comenzó a hacer cortos vídeos para TikTok. En mayo, publicó un vídeo satírico al estilo del director Wes Anderson, La guia de Anderson para sobrevivir a la pandemia global. Hasta el momento es una de sus obras más populares y cuenta con casi dos millones de reproducciones y más de 400.000 me gusta. La joven admite que su creciente popularidad, a la que califica de "surrealista", le ayudó a entender que el cine es a lo que realmente se quiere dedicar. Turner afirma que lo más importante para ella hasta el momento es entretener a sus fans. Sin embargo, no excluye la posibilidad de crear algo "más profundo" en el futuro.

