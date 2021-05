El plan de Bolivia para liderar el cambio de matriz energética en América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20210515/el-plan-de-bolivia-para-liderar-el-cambio-de-matriz-energetica-en-america-latina-1112211417.html

El Comité Boliviano de Energía fue presentado en el Consejo Mundial de Energía, que promueve el cambio de matriz energética y la sostenibilidad. Bolivia... 15.05.2021, Sputnik Mundo

El Consejo Mundial de Energía —WEC, por sus siglas en inglés— presentó al Comité Boliviano de Energía, en un acto virtual, que tuvo su sede en Londres, Inglaterra, el 12 de mayo. Conformado por empresas de la industria de energía renovable y no renovable, el WEC, fundado en 1923, reúne al sector público, privado y académico de 100 países, en procura de generar una transición hacia el uso de combustibles amigables con el planeta.Una de las empresas bolivianas que integran el recién conformado comité boliviano es Quantum Motors, con sede en Cochabamba (centro), dedicada a fabricar autos eléctricos con gran éxito en el mercado nacional y regional. Además de sus oficinas abiertas en Paraguay y El Salvador, anunció que exportará sus vehículos a Chile y Venezuela.¿Qué es el WEC? "El World Energy Council es una entidad mundial que busca la eficiencia energética desde diferentes aspectos. Me han invitado a integrar el directorio para reforzar la parte de electromovilidad", dijo a Sputnik el gerente y fundador de Quantum, José Carlos Márquez.Desde el Comité Boliviano de Energía se procurará potenciar la electromovilidad en Bolivia. "Es un país que tiene complicaciones a nivel de su matriz energética, que se basa mucho en combustibles fósiles", dijo Márquez, de 38 años, quien es ingeniero industrial y de sistemas.En el país, el Estado subvenciona la venta de combustibles, lo cual ocasiona una pérdida de ocho millones de dólares diarios al erario público. "Entonces urge mucho cambiar la matriz energética. Nosotros somos un país productor de energía eléctrica, con mucho potencial para producir más y exportar. Desde la WEC se ayudará para que sea posible".El acto virtual, que tuvo su sede en Londres, Inglaterra, se realizó el pasado 12 de mayo.La transición energéticaEl concepto de transición energética implica dejar atrás los combustibles fósiles, basados en recursos no renovables, como el petróleo o el gas, para pasar a utilizar energías renovables, como la eléctrica, la eólica o la solar.La transición energética "requiere cambiar costumbres de la gente, cambiar equipamientos que usan normalmente las personas o las empresas, con el objetivo de ser más eficientes y mudarse hacia energías renovables", dijo Márquez.Este enfoque es novedoso para la WEC. En más de un siglo de historia, esta entidad fue atravesada por varios discursos, algunos más desarrollistas, otros más ambientalistas. "En lo que va del tiempo, lógicamente ha sufrido muchos cambios de perspectivas. Hoy en día se quiere sobre todo promover la sostenibilidad", comentó el CEO de Quantum.La distribuidora de motores Cummins Bolivia, Bolpegas, Repsol, Total y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) son parte del comité local. ¿Cómo es la coexistencia en ese ámbito de industrias que hacen un diferente uso de los recursos naturales?"Las empresas están interesadas en todo lo que se refiere a energía. Si bien muchas están en el rubro de combustibles fósiles, tienen los ojos puestos en las energías renovables. Esa es la tendencia", comentó Márquez.Hacia un cambio de matriz energéticaEl CEO de Quantum espera aportar al necesario cambio de matriz energética en América Latina, que se dará a partir de la masificación de la electromovilidad entre la mayoría de la población. "Cuando pensamos en autos eléctricos, automáticamente pensamos en Tesla. Pero es tan falso eso. Es como comparar autos normales con una Ferrari. Lógicamente, es un excelente auto el Tesla, pero no es el auto que necesitamos en Latinoamérica", explicó.Y comentó que en las grandes ciudades de la región son habituales los congestionamientos de tránsito, donde "el combustible se sigue consumiendo y contaminando un montón. En cambio, cuando el auto eléctrico está en un trancón no consume absolutamente nada ni desgasta nada. Vemos que este tipo de vehículos son ideales para nuestra realidad latinoamericana".Márquez explicó que "para entrarle a la electromovilidad en América Latina no es necesario hacer como en EEUU o Europa, donde se va desde arriba, con autos caros, hacia abajo. Nosotros podemos ir desde el grueso, que son autos y motos, es decir desde abajo hacia arriba".La subvención de los combustiblesEl gasto diario del Estado en la subvención de combustibles es enorme, pero socialmente le resulta imposible al Gobierno dejar de hacerlo. A finales de 2010 lo intentó Evo Morales (2006-2019), pero el país se detuvo en protestas de decenas de sectores. Finalmente, el entonces presidente tuvo que retroceder con su iniciativa. Y nunca se volvió a hablar de ello.Para Márquez, lo adecuado sería subvencionar la energía eléctrica para impulsar la electromovilidad: "La electricidad no nos cuesta nada, básicamente, porque producimos en exceso. Podemos decirle a la población: 'Toma la electricidad gratis, pero cámbiate a un eléctrico'. Sea moto, auto, bicicleta, lo que sea".De esta manera, a mediano plazo se podría terminar con la subvención a los combustibles, que desangra permanentemente las arcas del Estado. "El 17% de lo que importamos es gasolina o diésel. Cada día perdemos ocho millones de dólares por esto. Es un problema muy serio", consideró el fundador de Quantum Motors.Baterías de litio de industria nacionalCreada en 2019, Quantum logró crecer y prosperar pese a la enorme desventaja que representa la pandemia de COVID-19. Pero su propuesta no para de crecer, con la comercialización de más de 300 vehículos eléctricos."Actualmente queremos abrir una planta de ensamblaje de baterías de litio. Estamos tras un fondo que ha lanzado el Gobierno para promover la sustitución de importaciones", contó Márquez.De acceder a ese fondo, Quantum podría fabricar sus propias baterías y, también, exportar. "Hasta fin de año ya podríamos contar con los primeros packs de baterías de litio fabricados a nivel industrial", comentó.

