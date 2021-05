https://mundo.sputniknews.com/20210515/el-mal-humor-no-tiene-horario-este-elefante-si-sabe-como-descargar-su-ira-1112216688.html

¡El mal humor no tiene horario! Este elefante sí sabe cómo descargar su ira

¡El mal humor no tiene horario! Este elefante sí sabe cómo descargar su ira

El tráfico, el estrés del día a día y las malas noticias del mundo pueden poner a cualquiera de mal humor. Sin embargo, la naturaleza nos demuestra que incluso... 15.05.2021, Sputnik Mundo

Este es el caso de un malhumorado elefante adulto, que sin razón aparente parece querer desquitarse con cualquier hipopótamo que se le atraviese, incluso con los más pequeños. En este particular día, había más de 25 hipopótamos y varios cocodrilos, por lo que animales a los que patear no le faltaron. Las inusuales imágenes que muestran cómo el no tan simpático elefante causa un caos en un río fueron grabadas en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, por Gordon Crundwell, quien se encontraba de safari con su esposa.A pesar de que el bebé hipopótamo le siguió el juego, lo persiguió y le mordió la pata, el pequeño logró sobrevivir de lo que pudo ser un ataque mortal. Por el comportamiento del paquidermo, es de suponer que hasta los grandes mamíferos tienen derecho a tener un día de mal humor.

