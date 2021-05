https://mundo.sputniknews.com/20210515/eeuu-se-convierte-en-destino-principal-del-turismo-de-vacunas-de-latinoamericanos-1112214199.html

EEUU se convierte en destino principal del "turismo de vacunas" de latinoamericanos

EEUU se convierte en destino principal del "turismo de vacunas" de latinoamericanos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Miami es una de las ciudades de ese país que habilitó la vacunación contra el COVID-19 para turistas y se convirtió el destino principal...

américa latina

vacuna contra coronavirus

eeuu

Agregó que las agencias de viajes en Paraguay no dan abasto "y no todo el mundo quiere viajar en ejecutiva"."Pero se vende y tenemos mucha gente que está queriendo viajar, acá estamos muy demorados con la vacuna, están comprando de a poquito", explicó.Paraguay comenzó a vacunar contra el COVID-19 a fines de febrero pasado y hasta el 13 de mayo se habían inmunizado 185.022 personas, entre quienes recibieron una y las dos dosis, según los últimos datos del Ministerio de Salud; en una población de 7,3 millones.Miami es el principal destino elegido por los paraguayos, agregó Chamorro.Informó que Paraguay tiene "vuelos directos a Miami y lo otro es Asunción-Panamá-Miami, que son vuelos diarios en este momento y abril fue un mes de altísima demanda, en mayo no fue menos, todos los vuelos están llenos y estamos vendiendo junio".Indicó que en mayo Copa Airlines agregó tres frecuencias a EEUU y también la aerolínea Eastern tiene tres frecuencias semanales.Además, dijo que también está Latam, pero no se puede hacer la conexión vía Brasil y ofrece una frecuencia por semana por Lima, "con muchas horas de espera, (por eso) prácticamente no se cuenta con esa frecuencia".ArgentinaLa demanda de viajes desde Argentina a EEUU, en especial a Miami, aumentó debido al interés de muchos ciudadanos en vacunarse contra el COVID-19 en ese país.La empresa estatal Aerolíneas Argentinas agregará dos frecuencias a Miami en junio, informó el portal de noticias local Cronistas; actualmente tiene seis viajes semanales a esa ciudad.Los vuelos a Miami, en la primera semana de mayo, salieron desde Buenos Aires con un 74% de ocupación, mientras que, en abril, la ocupación promedio fue de 62%, informó el periódico local La Nación el 6 de mayo.Argentina comenzó a vacunar contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus a fines de diciembre, y hasta el momento el Gobierno ha inoculado a 9.704.364 personas: 7.953.562 con una dosis y 1.750.802 con dos, según datos del 14 de mayo del Ministerio de Salud de la Nación, en 44,5 millones de habitantes.El 9 de mayo el expresidente Macri informó a través de Facebook que se había inmunizado en EEUU, y dijo que estando en ese país pudo "comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias".El exmandatario opositor al actual Gobierno agregó que Argentina "podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar".MéxicoAl menos cuatro de cada 10 entrevistados en México, por la consultora Mitofsky, conoce a alguien que ya se vacunó en EEUU, difundió la empresa este mes.De ese total de 42,9%, un 29,5% de los inoculados son mexicanos que viven en ciudades estadounidenses de manera legal y 22,1% viajó desde México solo para vacunarse.En México se han aplicado 21 millones de vacunas contra COVID-19 y 9,1 millones de esquemas completos de inmunización, en una población de 126 millones de habitantes.Los precios de los vuelos de México a EEUU han subido entre 30 y 40% desde mediados de marzo y la cantidad de pasajeros que volaron en la línea aérea Aeroméxico creció 35% de marzo a abril.BrasilEn Brasil el turismo de vacunas hacia EEUU es muy escaso por no decir inexistente, básicamente porque el país de Norteamérica mantiene la prohibición de entrada a viajeros procedentes del país sudamericano debido a su situación epidemiológica.Fuentes de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes explicaron a Sputnik que hasta el momento no se detectó ese movimiento.EcuadorAgencias de viajes de Ecuador consultadas por Sputnik indicaron que hay personas que están viajando a EEUU a vacunarse.Una agente de ventas de otra empresa turística indicó a Sputnik que no están haciendo turismo de vacunas, pero que supone que "la gente que viaja también se vacunará".PerúSegún datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, en abril cerca de 40.000 personas viajaron a EEUU, un 95% más que lo registrado en el mismo mes del año pasado, consignan medios locales.Asimismo, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo informó que en febrero 10.000 personas viajaron a EEUU, mientras que esa cifra se elevó en marzo a 21.000.La razón que motivó estos viajes en el pasado fue la posibilidad de inocular a miembros de grupos etarios que, por ese entonces, no estaban siendo vacunados en Perú, el país actualmente ya está inmunizando a la población mayor de 70 años.En este momento, la razón principal es la posibilidad de inmunizar a personas jóvenes.Frente a la demanda, los pasajes a Miami han elevado sus precios desde los 500 dólares, antes de la llegada de las vacunas, hasta los 2.500 dólares, informó la radio local RPP.Dos candidatos a la presidencia de Perú admitieron haber viajado a los EEUU a vacunarse.Uno de ellos es Hernando de Soto de Avanza País (derecha), quien dijo que se ausentó durante la campaña de primera vuelta (en la que quedó tercero) para recibir la vacuna.De la misma manera, César Acuña, candidato en primera vuelta por Alianza por el Progreso (derecha), afirmó haber viajado a Miami para vacunarse, luego de la primera vuelta en la que alcanzó un porcentaje pequeño de votos; ambos superan los 68 años.Perú ha vacunado hasta el momento a poco más de dos millones de personas, según datos del Ministerio de Salud, en una población de 32,6 millones.

