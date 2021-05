https://mundo.sputniknews.com/20210514/video-cientos-de-empleados-de-nissan-protestan-contra-el-cierre-de-las-plantas-de-la-compania-1112202128.html

Vídeo: cientos de empleados de Nissan protestan contra el cierre de las plantas de la compañía

Vídeo: cientos de empleados de Nissan protestan contra el cierre de las plantas de la compañía

Cientos de empleados de Nissan salieron a las calles de Barcelona junto con otros miembros de los sindicatos de obreros para protestar en contra de la decisión... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T20:18+0000

2021-05-14T20:18+0000

2021-05-14T20:44+0000

vídeo

cierre

manifestación

españa

nissan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1112202095_86:0:555:264_1920x0_80_0_0_7bd5f53d572d10b93d9080cd3a2bf64e.jpg

Fueron al menos 700 personas las que participaron en la manifestación del 13 de mayo, según los medios locales. La marcha comenzó desde el Departamento de Empresa y Conocimiento de Cataluña, siguió por el icónico Passeig de Gracia, y acabó cerca de la sede del Gobierno de España en la capital catalana. Los sindicatos de obreros piden a las autoridades que frente al inminente cierre de las plantas de Nissan en diciembre de 2021, se busquen soluciones para reindustrializar el sector automovilístico en la región. "Lo que venimos a hacer otra vez aquí es visibilizar de nuevo este conflicto, exigir a las administraciones tanto al Gobierno de la Generalitat como al Gobierno estatal, que dejen de mirar hacia otro lado, porque no se puede permitir que se destruya tantísimo empleo como estamos hablando. Se trata de 25.000 familias que están en juego, y esto no se puede permitir”, explicó otro participante de la protesta."En mi caso, llevo siete años de eventual, ahora que a lo mejor hubiese llegado mi momento de poderme quedar fija en plantilla, llega este cierre y después de siete años me encuentro que no voy a tener indemnización y en mi caso no tengo asegurado nada. Mis compañeros que llevan 30 años en la empresa, menos aún", concluyó una manifestante.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cientos de empleados de Nissan protestan contra el cierre de las plantas de la compañía Cientos de empleados de Nissan protestan contra el cierre de las plantas de la compañía 2021-05-14T20:18+0000 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vídeo, cierre, manifestación, видео, nissan