Vetada de un parque de diversiones en EEUU por… usar un short muy corto

14.05.2021

La inusual situación tuvo lugar en el par ubicado en el estado de Oklahoma, a una mujer que padece autismo. De acuerdo con las palabras de Bailey Breed, los guardias de seguridad del parque la obligaron a retirarse debido a que "su atuendo era muy corto".Breed publicó un video en su cuenta de Facebook en el que muestra cómo lo que parece ser una guardia le pide varias veces su identificación. La grabación iba acompañada por la narración de los hechos. "Mi experiencia allí fue traumática. Compré boletos y estacionamiento en línea, lo cual fue mucho dinero. Mi familia y yo fuimos bienvenidos a su parque a las 5 pm. Nos estábamos divirtiendo, disfrutando de los paseos y gastando dinero en lo que pensamos que iba a ser un gran lugar de vacaciones en la ciudad de Oklahoma. Alrededor de las 7 pm, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo sobre sus patines justo a mi lado, yo estaba sosteniendo su mano", explicó Bailey.La oficial de seguridad, que llegó para amonestar a la menor de edad, decidió mencionar en su lugar que los shorts de la mujer "eran demasiado cortos" y le gritaba. Bailey intentó buscar a su pareja, debido a que sufre de autismo que le dificultaría hablar sola con los guardias.Terminó aceptando esta solicitud de comprar un atuendo nuevo, pero la escena no termina aquí. "Luego me amenazaron con que estaba cometiendo un allanamiento ilegal cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada", explicó.Tras sacar las esposas sin ningún tipo de justificación, la familia de la mujer comenzó a grabar en vídeo todo lo que sucedía. El parque, a su vez, señaló a través de su portavoz que Breedlove "fue detenida inicialmente porque sus pantalones cortos exponían una parte significativa de sus nalgas". Incluso, mencionó que la mujer fue escoltada fuera del parque debido "a su comportamiento hacia la policía, los miembros de nuestro equipo y otros huéspedes del parque".

