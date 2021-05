https://mundo.sputniknews.com/20210514/que-esta-permitido-ahora-espana-encara-el-primer-fin-de-semana-sin-grandes-restricciones--1112184184.html

¿Qué está permitido ahora? España encara el primer fin de semana sin grandes restricciones

El primer fin de semana sin estado de alarma coincide además con la festividad de San Isidro en Madrid (15 de mayo), por lo que está prácticamente asegurada una estampida radial de ciudadanos capitalinos hacia otras regiones, en especial las costeras. Pese a que la curva de contagios está en descenso y la aceleración de la campaña de vacunación es imparable, las autoridades sanitarias llaman a la responsabilidad, pues el fin de las principales medidas restrictivas no implica la desaparición del virus. A fecha de 13 de mayo, la incidencia de la pandemia en España acumulada a 14 días se situó en 167 casos por cada 100.000 habitantes. Se comunicaron 5.701 contagios y 73 fallecidos. Un total de 6.716.156 personas ya están completamente inmunizadas, al haber recibido ya la pauta vacunal completa (el 14,2% de la población). Pero las imágenes de la noche del 8 al 9 de mayo en varios puntos de España, cuando finalizó la vigencia del estado de alarma en todo el Estado, con el gentío colmando las plazas en varias ciudades y en actitud irrespetuosa para con las medidas de seguridad, producen inquietud ante las situaciones que pueden crearse fruto de los desplazamientos masivos. Casi sin toques de quedaTras el fin del estado de alarma, el Gobierno resolvió que cada comunidad autónoma se arrogara el derecho de instaurar esta y otras medidas (como el cierre perimetral), a validar por cada Tribunal Superior de Justicia regional y derivando cualquier recurso al Tribunal Supremo de la nación. La medida se ha denegado al Gobierno de Navarra, al de Canarias y al del País Vasco, tres de las cinco únicas comunidades autónomas que pidieron mantener los toques de queda. Canarias ha recurrido la decisión. En cambio, la justicia dio el visto bueno a las solicitudes de la Comunidad Valenciana y Baleares, donde en la primera se mantiene el toque de queda entre las 0:00 y las 6:00 horas, y en la segunda entre las 23:00 y las 6:00 horas. Es decir, no rige ningún toque de queda en ninguna comunidad autónoma española, salvo las arriba mencionadas. Sin cierres perimetralesSalvo en algunos municipios concretos, como es el caso de Castro del Río (en la provincia de Córdoba) o Bornos y Villamartín (en Cádiz), los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos no han autorizado la imposición de cierres perimetrales en ninguna región, medida que, por cierto, tan solo solicitaron las autoridades del País Vasco y Canarias. El Gobierno vasco ha asumido la decisión, pero el canario la recurrirá ante el Tribunal Supremo. El resultado es que los desplazamientos por toda la geografía española están permitidos. ¿Se puede ir a bares y restaurantes?Sí, estés donde estés, aunque con algunas limitaciones. En Andalucía la hostelería abre hasta las 0:00 horas. Al aire libre, en las terrazas, pueden sentarse hasta un máximo de 10 personas por mesa y ocho en las del interior de los locales. En Aragón es un poco más complejo y en dependencia del nivel de incidencia del virus. En lugares con nivel de alerta 3, solo se permite un máximo de seis comensales por mesa y hasta las 22.00 horas. Con un nivel de alerta superior, hasta las 20.00 horas con un máximo de cuatro. En Baleares, donde la incidencia acumulada es una de las más bajas del país (50/100.000), la situación difiere según cada isla: en Mallorca e Ibiza los restaurantes sólo atienden las mesas en terraza hasta las 22:30 horas y con cuatro comensales por mesa. En Menorca y Formentera, el horario es el mismo, pero las mesas al aire libre pueden acoger hasta seis clientes (las interiores solo cuatro). En la Comunidad de Madrid la hostelería abre entre las 6:00 y las 0:00 horas (máximos de seis personas en terrazas y cuatro en interiores), con unos aforos permitidos del 50% dentro de los locales y del 75% en el exterior, lo mismo que en los centros comerciales. En la Comunidad Valenciana, que presenta la incidencia más baja de España (32), los establecimientos de restauración funcionan hasta las 23:30 horas y el aforo en interiores se mantiene al 50%. En Cataluña el horario de cierre es a las 23:00 y los comensales por mesa, cuatro. Situación similar se da en Canarias, aunque allí el aforo máximo para tanto para espacios públicos como privados varía en cada isla (hasta seis personas en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y un máximo de 10 en el resto). En Galicia los bares están abiertos hasta las 23:00, pero los restaurantes pueden servir comidas hasta la 1:00 de la madrugada, con un aforo en dependencia del nivel de alerta de cada municipio. Ocio nocturno, fiestas y eventosEn Aragón todas las fiestas patronales de la región están suspendidas hasta el 31 de agosto. En Andalucía los locales nocturnos abren hasta las 2:00 de la noche. En Asturias, en cambio, se mantiene cerrado, al igual que en aquellos territorios donde seguirá rigiendo el toque de queda (Comunidad Valenciana y Baleares). Aunque este no se aplicará en el País Vasco, sus autoridades no obstante recomiendan "autolimitar" la movilidad nocturna. Los pubs y discotecas de Andalucía también podrán abrir hasta las 02:00 horas. Pero las pistas de baile solo estarán accesibles si se sitúan al aire libre y se accede a ellas con mascarilla. En Madrid los cines podrán exhibir películas hasta las 0:00 horas. También retornará el público a las competiciones de fútbol y baloncesto: hasta llenar el 30% de la capacidad de estadios y pabellones, con un tope máximo de 5.000 personas.¿Y puedo ir de compras?Sí, por toda España, pero con mascarilla y como hasta ahora. En Castilla-La Mancha las tiendas están abiertas al 100% de su aforo y los centros comerciales al 75%, al igual que los comercios y mercadillos en Extremadura. Los centros comerciales de Madrid siguen abiertos al 75% de su aforo. Son límites prácticamente idénticos para el resto de regiones.

