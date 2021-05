https://mundo.sputniknews.com/20210514/ong-denuncia-cacerias-policiales-durante-protestas-al-caer-la-tarde-en-colombia-1112209048.html

ONG denuncia cacerías policiales durante protestas al caer la tarde en Colombia

ONG denuncia cacerías policiales durante protestas al caer la tarde en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — La organización no gubernamental colombiana Temblores, dedicada a documentar y recibir denuncias sobre violencia policial, ha registrado un... 14.05.2021

Del conjunto de reclamos que ha sacado al pueblo colombiano a protestar a las calles en las últimas dos semanas, Temblores se posiciona para defender el derecho fundamental a la protesta social, consagrado en la constitución colombiana."Lo que hemos visto con preocupación es que el gobierno actual y las fuerzas militares y policiales han intentado acabar con este derecho y han reprimido las protestas sociales para impedir que la ciudadanía, que está bastante indignada, salga a las calles a protestar", dice Lanz.La organización que codirige tiene una plataforma llamada Grita, en la que ciudadanos y ciudadanas pueden denunciar hechos de brutalidad institucional, y que en los 15 días de manifestaciones registró, al menos, 2.110 casos de violencia policial dentro de los cuales hay 39 homicidios cometidos por miembros de las fuerzas públicas en contra de civiles."Son cifras que deben encender todas las alertas dentro de la comunidad y la prensa internacional", señala el defensor de derechos humanos.En tanto, denuncia que los organismos internos encargados de verificar la situación de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación no están haciendo su trabajo, entonces, son las organizaciones sociales las que asumieron la carga estatal de hacer las verificaciones y producir los reportes correspondientes.Ciudades militarizadasEl presidente Iván Duque anunció hace días la figura de la asistencia militar que otorga funciones extraordinarias a los miembros de las fuerzas militares.Para el activista, implica "la militarización de las ciudades"."En lugares como Cali o Pereira vemos que las ciudades están absolutamente militarizadas. En Colombia por constitución tenemos una policía que supuestamente es un cuerpo civil y eso no se ha respetado, lo que tenemos son fuerzas militares en las calles y policía militarizada en las calles reprimiendo las protestas que están ocurriendo de manera pacífica, por lo cual las fuerzas no tendrían que intervenir", acusa Lanz.El Ejecutivo colombiano inició un llamado al diálogo con los manifestantes, pero según el codirector de Temblores, "un llamado al diálogo en medio de un fuego cruzado con civiles que se han armado para apoyar las labores de la fuerza pública y una fuerza pública que defiende a sus civiles armados es imposible".Si bien este llamado al paro se hizo por la reforma tributaria, un punto en el que Duque cedió, enseguida se destapó en Colombia una olla a presión de reclamos que Lanz relaciona con otros dos llamados anteriores.Uno fue en noviembre de 2019, cuando un agente del Esmad disparó contra el joven de 20 años Dylan Cruz y lo asesinó. Esa agenda de protestas se pospuso por la pandemia, pero el 9 de septiembre de 2020 se conocieron las pruebas de que otro ciudadano, Javier Ordoñez, había sido torturado y asesinado por miembros de la policía.En ambos casos las agendas viraron y la ciudadanía salió nuevamente a marchar en contra de las instituciones y el abuso policial.La respuesta estatal fue otra vez reprimir las protestas, con un saldo de 14 personas asesinadas a manos de miembros de la fuerza pública.Desde el 28 de abril, cuando estallaron las manifestaciones masivas, la represión policial ha causado decenas de muertos, según denuncias de varias organizaciones de derechos humanos.

