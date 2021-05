https://mundo.sputniknews.com/20210514/no-es-pais-para-viejos-espana-se-convierte-en-el-mejor-pais-para-jubilarse-1112189450.html

¿No es país para viejos? España se convierte en el mejor país para jubilarse

El país ibérico posee alrededor de 22 años de jubilación, con una pensión económica de más del 80% de los ingresos previos a la jubilación de una persona. 14.05.2021, Sputnik Mundo

La palabra jubilación proviene de 'jubilare' que significa 'gritar de alegría'. No es un término baladí, ya que precisamente los últimos años de nuestra vida los queremos vivir tranquilos y sin demasiadas preocupaciones. Y en este sentido, el mejor destino para vivir jubilado es España. Así lo ha corroborado un estudio elaborado por la inmobiliaria británica Audley Villages dedicada a las propiedades de jubilación, que ha clasificado al país ibérico como el más preparado para la jubilación de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Según desgrana el estudio, España posee una de las edades de jubilación más jóvenes, ya que según los datos que barajan te puedes jubilar a los 61 años, pero con una larga esperanza de vida de casi 84 años de media. Esto se traduce en alrededor de 22 años de media por jubilación.El país también se encuentra entre los 10 primeros en lo que respecta a pensiones, con una pensión promedio del 83,4% de los ingresos previos a la jubilación de una persona. Entre todas las ciudades españolas, Madrid se lleva la corona como la ciudad en la que los mayores están más preparados para su jubilación. A pesar de ello, la ciudad ocupa el último lugar en el ranking de precios por vivienda: tiene uno de los precios más caros por metro cuadrado lo que hace que casi el 24% de la población no sean propietarios de su propia vivienda.Cabe señalar que, aunque este estudio enumere en 61 años la edad para jubilarse en España, explicar el tema de las pensiones no es tan fácil. A lo largo de la Historia, las reformas de pensiones en el país no han dejado de producirse y cada poco tiempo van cambiando según diversos factores como la esperanza de vida y la natalidad. Para retirarse a los 61 años, habría que realizar una jubilación forzosa voluntaria, es decir, jubilarse por decisión propia antes de tiempo. Tal y como señala el abogado Jorge Campmany en su blog, esa opción tan solo puede ser factible cuando nos falten dos años para cumplir la ordinaria que nos corresponde. En la actualidad, según la última reforma de pensiones de enero de 2021, la edad para jubilarse en España está en 66 años.

