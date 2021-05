https://mundo.sputniknews.com/20210514/musk-pierde-millones-de-dolares-despues-de-aparecer-en-un-late-night-1112196383.html

Musk pierde millones de dólares después de aparecer en un 'late night'

Musk pierde millones de dólares después de aparecer en un 'late night'

El fundador de SpaceX y máximo ejecutivo del fabricante de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, perdió más de 20.000 millones de dólares desde que participó en... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T18:22+0000

2021-05-14T18:22+0000

2021-05-14T18:22+0000

gente

riqueza

elon musk

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094302468_0:196:2996:1881_1920x0_80_0_0_22fdebb19ece24480ee63222215807e6.jpg

El precio de las acciones de Tesla cayó un 15% a partir de la fecha de emisión del programa Saturday Night Live, en el cual el extravagante magnate hizo fuertes declaraciones. Desde entonces, Musk se despidió de 20.500 millones de dólares para el cierre del 13 de mayo, pero sigue teniendo activos por un valor de 146.700 millones de dólares para el 14 de marzo.Musk ocupa ahora el tercer puesto en el Índice de Multimillonarios de Forbes. El director ejecutivo de Amazon,​ Jeff Bezos, ahora es la persona más rica del mundo, con 186.300 millones de dólares. El propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, Bernard Arnault, se coloca en el segundo lugar, con 182.800 millones de dólares.En el programa Musk explicó que su éxito se debe a su particularidad psíquica. "Estoy haciendo historia esta noche, al ser la primera persona con Asperger en oficiar de presentador en el Saturday Night Live... o al menos el primero en admitirlo", comentó el magnate durante su monólogo en el show. "Por lo tanto, hoy no voy a mantener por largo tiempo un contacto visual con los artistas", agregó.El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio e inflexibilidad del pensamiento. A las personas con este diagnóstico les cuesta la interacción social recíproca y poseen campos de interés estrechos. Además, el padre de Tesla se rió de las criptomonedas, en particular de su proyecto dogecoin, después de que la divisa virtual se hundió más del 30% en 24 horas. Varios días después, Musk declaró que Tesla dejó de aceptar bitcoines como medio de pago para adquirir sus vehículos tras lanzar esta iniciativa a finales de marzo. Después del anuncio el precio de la criptomoneda se desplomó más de un 17%, hasta los 46.795 dólares.Las acciones de Tesla están abaratándose por las malas noticias que llegan de China, el mercado más atractivo para el fabricante de autos eléctricos. El 11 de mayo, la empresa de Musk se negó a comprar terrenos y ampliar su fábrica en Shanghái por una incertidumbre en la relación entre EEUU y China.Las declaraciones de Musk han provocado varias veces un brusco aumento del precio del bitcóin y las acciones de Tesla. A finales de enero, el precio de la criptomoneda frente al dólar se disparó casi un 20 % después de que el multimillonario colocase la etiqueta y el signo de esta criptomoneda en su biografía en Twitter. En el 2020 la riqueza de Musk aumentó seis veces y lo convirtió en la segunda persona más rica del mundo (hasta aquel momento había ocupado el 31 puesto) gracias a que el precio de las acciones de Tesla aumentó 8 veces. A principios del 2021, Musk se colocó en el primer lugar en todos los rankings.

https://mundo.sputniknews.com/20210208/tuits-de-musk-pueden-tener-el-mismo-impacto-que-los-de-trump-1094365352.html

https://mundo.sputniknews.com/20210427/por-que-tesla-vendio-sus-bitcoines-por-un-valor-de-275-millones-de-dolares-musk-tiene-la-respuesta-1111633654.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, riqueza, elon musk, forbes