Kevin Spacey podría librarse de un cargo de asalto sexual si la víctima no revela su identidad

Un hombre, identificado en los documentos judiciales como C.D., denunció que Spacey lo había agredido sexualmente en la década de 1980, cuando tenía tan solo 14 años. No obstante, el juez federal Lewis A. Kaplan determinó que el individuo debe revelar su identidad públicamente, pues "ha hecho sus acusaciones contra una figura pública". En caso contrario, su demanda será desestimada.Por su parte, los abogados del denunciante, Richard M. Steigman y Peter J. Saghir, informaron a la corte de la negativa de su representado a identificarse. Afirmaron que su cliente "cree que no podrá resistir el escrutinio y la intromisión en su vida si se revela su identidad en este asunto".C.D. conoció a Spacey cuando asistía a su taller de actuación en Nueva York. Dos años después, Spacey supuestamente lo agredió sexualmente.En octubre de 2017, el también actor Anthony Rapp declaró que había sido acosado sexualmente por Spacey en 1986, cuando tenía tan solo 14 años. Más tarde, varios intérpretes y empleados de la serie House of Cards afirmaron haber sufrido agresiones sexuales por parte del actor. Debido a las acusaciones, Spacey fue despedido de la serie. Asimismo, fue eliminado del reparto de la película de crimen policíaco Todo el dinero del mundo, dirigida por Ridley Scott, y de varios otros proyectos. Hasta el momento, es acusado de haber cometido más de 30 asaltos sexuales en Los Ángeles y Gran Bretaña.Curiosamente, esta no es la primera vez que el actor de American Beauty podría evadir una denuncia en su contra. En julio de 2019, los jueces rechazaron la demanda de un joven por falta de pruebas, y en septiembre de ese mismo año, murió un masajista que lo acusó de agresión sexual, por lo que el caso fue cerrado.

