José Mujica afirma que la derecha colombiana se opone a la paz

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José Mujica manifestó que la derecha se opone a la paz en Colombia durante su intervención en un taller... 14.05.2021, Sputnik Mundo

"En este tiempo me he dado cuenta de que el pueblo de Colombia tiene también sus tradiciones y su cultura.Y me doy cuenta de que hay una derecha que se opone a la paz, que está operando, frenando e incidiendo", expresó el exmandatario.Por otra parte, en un mensaje dirigido a la izquierda advirtió que "si esto no termina en un caudal político sintetizado, puede ser un esfuerzo doloroso y transitorio, porque al final debe quedar una experiencia".El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por presidentes, expresidentes, referentes políticos y sociales dentro del movimiento socialista y por académicos de doce países latinoamericanos y España.

