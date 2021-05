"Guaidó llegó al punto de reconocer a Maduro como presidente"

https://mundo.sputniknews.com/20210514/guaido-llego-al-punto-de-reconocer-a-maduro-como-presidente-1112192369.html

"Guaidó llegó al punto no solamente de reconocer que el diálogo es la única vía, sino que también está reconociendo a Maduro como presidente y aún al aceptar a este CNE [Consejo Nacional Electoral], y aceptar que hay elecciones, está reconociendo la Asamblea Nacional", expresó Campos, secretario general del partido opositor El Cambio.Guaidó planteó el 11 de mayo un acuerdo de "salvación nacional" en el que dijo participarían su Gobierno "interino", la Asamblea Nacional y los actores que "sostienen al régimen", en especial las potencias extranjeras.También planteó la posibilidad de que se levanten sanciones a Venezuela, así como garantías para todos los actores del chavismo y la oposición.Para Campos la propuesta de Guaidó resulta contradictoria, pues recordó que la política del exdiputado estaba basada en el desconocimiento de Maduro y los procesos de negociación que se llevan a cabo entre un sector de la oposición y el Gobierno.Un día después de que Guaidó publicó en un vídeo la propuesta de diálogo, Maduro señaló que el exdiputado busca sumarse al diálogo porque quedó "aislado y derrotado".Sin embargo, dijo que si Guaidó quiere incorporarse a los diálogos, que ya están en curso, será bienvenido.En ese sentido, Campos manifestó que el sector opositor que se sentó a dialogar con el Gobierno también está abierto a conversar con Guaidó."En nosotros no va haber un doble discurso de llamar a la participación y negarnos a sentarnos a hablar con cualquiera. Es el diálogo lo que nos ha traído hasta este momento y el resultado de ese diálogo es el que está haciendo que Juan Guaidó también quiera diálogo, él se tiene que dar cuenta que la política que fijó en su momento en enero de 2019 [cuando se autoproclamó presidente interino], y la ruta que planteó quedó completamente aislada", comentó. Apoyo internacionalTras aceptar la propuesta de diálogo de Guaidó, Maduro indicó que está dispuesto a reunirse con el acompañamiento del Gobierno de Noruega, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Contacto.Inmediatamente, Noruega y la UE señalaron que están dispuestos a apoyar los esfuerzos de diálogo en el país caribeño.Campos, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de las Familias, libertad de cultos y religión del Parlamento, dijo que de darse el diálogo con el apoyo internacional esperan que todos los sectores sean escuchados y no unos pocos como en años anteriores."Creo que el gran problema de estos diálogos en Noruega (2019) y en República Dominicana (2018) es que no estaba la representación completa de la oposición que hace vida política en Venezuela, fue solo un sector y ese sector parcializó y condicionó la visión de lo que realmente estaba sucediendo en Venezuela, y la idea es que se escuche a todos los sectores políticos que hacen vida en Venezuela para que pueda haber una amplitud", acotó.El diputado recordó que a través de la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno de Maduro y un sector de la oposición fue que se alcanzó un acuerdo para que el Parlamento, como lo establece la Constitución, designara a los nuevos rectores del CNE.En los últimos dos años, es la primera vez que Guaidó plantea un diálogo con el Gobierno de Maduro.En mayo de 2019, el Gobierno y la oposición intentaron un proceso de diálogo con la mediación de Noruega.Sin embargo, el proceso quedó interrumpido en septiembre, luego de que Estados Unidos decidió aplicar más sanciones económicas contra Venezuela.

