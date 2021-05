https://mundo.sputniknews.com/20210514/espana-afronta-su-primer-fin-de-semana-sin-cierres-perimetrales-1112192213.html

España afronta su primer fin de semana sin cierres perimetrales

MADRID (Sputnik) — España afronta su primer fin de semana completo sin estado de alarma y, en consecuencia, sin cierres perimetrales entre comunidades... 14.05.2021, Sputnik Mundo

Según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), los desplazamientos para salir de Madrid por carretera aumentaron este 14 de mayo un 42% respecto al mismo día de la semana pasada, lo que da cuenta del ansia de los ciudadanos por viajar tras la caída del estado de alarma.Con toda probabilidad, uno de los destinos que más atraerán a los madrileños es la Comunidad Valenciana, una de las regiones de Europa donde actualmente hay menor incidencia de COVID-19, que ofrece playa y buen tiempo sin necesitad de desplazamientos largos desde la capital.Ante la previsión de recibir un importante número de turistas —y en especial de Madrid, que es uno de los territorios españoles con más contagios—, las autoridades valencianas lanzaron una advertencia a los visitantes, recordándoles que la pandemia aún no ha terminado.Tras la caída del estado de alarma las comunidades autónomas fueron las encargadas de dictar sus propias medidas anti-COVID en España, por lo que, en muchos casos, los viajeros irán a destinos con restricciones distintas a las de su lugar de origen.Sirva de ejemplo el caso de Madrid y Valencia. En la capital no hay toque de queda ni límites a cuántas personas pueden reunirse en la calle. Sin embargo, en el territorio valenciano hay toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana. En adición, no se permiten reuniones de más de diez personas.El aumento de la movilidad no se notó solo en Madrid. Según reportan medios locales, a lo largo de este viernes 14 se produjeron importantes aglomeraciones a la salida de ciudades como Barcelona, Sevilla o incluso Valencia, donde también hay una importante movilidad interior hacia municipios más pequeños.Desde el grupo hotelero Meliá constataron "un aumento significativo" de las reservas de cara a este fin de semana, según indicó el consejero delegado de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, durante su participación en un acto en Madrid.Mientras los ciudadanos recuperan espacios de vida, desde el Gobierno insistieron en los últimos días en que "el virus sigue circulando entre nosotros", unas palabras con las que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, invitó a eludir las imágenes de desenfreno y aglomeraciones vistas en distintos puntos del país el 8 de mayo tras la caída del estado de alarma.

