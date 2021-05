El presidente argentino desea cerrar un acuerdo con el FMI lo más pronto posible

https://mundo.sputniknews.com/20210514/el-presidente-argentino-pretende-cerrar-un-acuerdo-con-el-fmi-lo-mas-pronto-posible-1112185171.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó que su objetivo es conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... 14.05.2021, Sputnik Mundo

"La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino", afirmó Fernández luego de reunirse en el hotel Sofitel de Roma con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, informó la Casa Rosada en un comunicado.El mandatario señaló que fue una reunión "constructiva", en la que insistió en sus planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas y extender los plazos.Georgieva se encuentra en Roma para participar de la conferencia "Dreaming of a Better Restart" (Soñando con un mejor reinicio), organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano.Durante su gira, Fernández fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el primer ministro de ese país, António Costa; el Rey Felipe VI de España; el presidente español, Pedro Sánchez; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el papa Francisco; el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, y el presidente italiano, Sergio Mattarella.

