El Gobierno de Chile pide confiar en las FFAA durante las elecciones

SANTIAGO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Chile, Baldo Prokurica, llamó a la población a confiar en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, quienes... 14.05.2021, Sputnik Mundo

"Los chilenos pueden estar tranquilos, las Fuerzas Armadas resguardarán que este procesa sea completamente transparente y democrático", afirmó el secretario de Estado al diario La Tercera.Los dichos de Prokurica se explican debido a los comentarios de algunas agrupaciones y usuarios de redes sociales, que han hecho llamados a votar el domingo 16 de mayo y no el sábado 15, acusando desconfianza por la labor de resguardo de votos que deberán cumplir las Fuerzas Armadas durante la noche.Prokurica explicó que durante las elecciones se desplegará un contingente de 23.000 efectivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en todo el país para cumplir labores de organización, resguardo de establecimientos de votación y custodia de urnas la noche de 15 a 16 de mayo.Este sábado y domingo se realizará de manera inédita una jornada doble de elecciones en Chile, entre la que destaca la votación de candidatos a la Convención Constituyente, un órgano de 155 miembros encargado de redactar la próxima carta magna.El Servicio Electoral dispuso 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos de todo Chile, para las 14.900.089 personas que están habilitadas para votar en el territorio nacional. Personas contagiadas con COVID-19El Gobierno de Chile informó un total de 36.746 casos activos de COVID-19 registrados durante la última jornada, personas que no podrán asistir a las elecciones de constituyentes y otras autoridades que se celebran este fin de semana.Chile estableció, por recomendaciones internacionales, que una persona es un caso activo hasta 14 días después de dar positivo a un examen PCR, y después de eso se considera un caso recuperado, esto es, que ya no puede transmitir el virus a otros. Por ende, y por protocolo sanitario, estas personas no podrán asistir a sufragar este fin de semana en la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, a menos que sus 14 días se cumplan este viernes o sábado.Además, el Ministerio informó que en las últimas 24 horas murieron 127 personas contagiadas, aumentando la cifra de fallecidos a 27.647; además, hay 2.976 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.

