Vídeo: una mujer descubre que su gatita 'enferma' es en realidad una rara gata lobo

Para Bree, que reside en Maine (EEUU), uno de los 12 cachorros que nació se destacó desde el principio. Inicialmente pensó que la gatita, a la que bautizó Gracie, estaba enferma, ya que era un animal débil, su pelaje tenía fallas y se veía muy diferente a sus hermanitos.Con el paso del tiempo, la mujer descubrió que su mascotam que ahora tiene 7 meses era, en realidad, un lykoi. Conocido como gatos-lobos, estos felinos padecen una rara mutación genética que hace que tengan una apariencia similar a los míticos hombres lobos."Solo tiene una capa de pelo y muda de pelaje aproximadamente cada seis meses (...) Tiene la piel sensible y necesita atención adicional para controlar la acumulación de grasa y aceite alrededor de la cara y las patas (...) Es como todos los demás gatos domésticos excepto que parece un hombre lobo", compartió Bree.La dueña del animal descubrió, además, que existen criaderos de gatos que venden felinos como Gracie a un alto precio.De acuerdo con Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), una reconocida organización que registra gatos de pedigrí en el Reino Unido, los lykoi son una de las adiciones más recientes a su lista de razas reconocidas."El nombre de la raza, que deriva de la palabra griega para lobos, es una referencia a la apariencia del gato, que muchos piensan que se parece a un pequeño hombre lobo", detalla el ente.

