Venden por $14,14 millones un brillante de 101 quilates de talla rusa en la Casa Christie's

MOSCÚ (Sputnik) — El brillante 'The Spectacle', de 100,94 quilates, se vendió en la subasta Christie's Magnificent Jewels, organizada el 12 de mayo en Ginebra... 13.05.2021, Sputnik Mundo

"Los brillantes selectos, como es 'The Spectacle', se aprecian muchos por los coleccionistas y los inversores. El interés que mostraron los participantes de esta subasta es testimonio de que los brillantes únicos, de descollantes características y garantías de origen, siguen gozando de demanda", dijo el director general de Alrosa, Serguéi Ivanov.The Spectacle fue elaborado de un diamante de 207,29 quilates extraído en 2016 en la legendaria mina de kimberlita y diamantes Zarnitsa, el primer yacimiento de diamantes descubierto en Rusia, en 1954.Este brillante, el mayor en la historia de la talla rusa, obtuvo las más altas evaluaciones de los expertos GIA: D en cuanto al color y la pureza, es decir idealmente incoloro, e IF, lo que significa sin inclusiones dentro de la piedra.La talla "esmeralda" resalta adicionalmente su perfección.La colección The Spectacle, dedicada al ballet ruso y a las legendarias Temporadas Rusas de Serguéi Diáguilev, incluye también el brillante Pájaro del Fuego, de 20,69 quilates, y el Espectro de la Rosa, de 14,83 quilates, que en 2020 llegó a ser el mayor del mundo, del tipo brillante purpúreo rosado, vendido en subasta a un precio récord por quilate para su color.Alrosa es la mayor productora mundial de diamantes: le corresponde el 27% de la extracción mundial y el 95% de la rusa.La compañía efectúa extracciones en yacimientos que se encuentran en la República de Sajá-Yakutia (norte del extremo oriente ruso) y en la provincia de Arjánguelsk (norte de la parte europea del país).En 2020 las ventas de Alrosa se situaron en los 2.802 millones de dólares.

