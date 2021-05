https://mundo.sputniknews.com/20210513/vacunados-en-uruguay-ganan-salud-pero-tambien-vinos-brownies-y-platos-principales-1112166375.html

Vacunados en Uruguay ganan salud pero también vinos, brownies y platos principales

Vacunados en Uruguay ganan salud pero también vinos, brownies y platos principales

MONTEVIDEO (Sputnik) — Con un shot de gazpacho en una jeringa y un plato principal gratis recibieron, en marzo y abril, en el restaurante Fellini de Montevideo... 13.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-13T21:55+0000

2021-05-13T21:55+0000

2021-05-13T21:55+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

uruguay

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108147/43/1081474337_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ba971c68a06494d27c7b0155b70c22f7.jpg

La iniciativa tuvo mucha aceptación, incluso hubo gente que fue a comer el mismo día de haberse dado la primera dosis, contaron desde Fellini a Sputnik. Por esta razón, el restaurante italiano volverá a realizarla en junio próximo.También está la propuesta de un gimnasio de la capital uruguaya para regalar un mes gratis a quienes presenten el comprobante de que se dieron las dos dosis, la de un restaurante que obsequia un brownie a los inoculados y la de un hotel cinco estrellas en el departamento de Paysandú (noroeste) que agasaja con un vino a sus huéspedes inmunizados.Uruguay lleva un buen ritmo de vacunación, ya que comenzó a inocular el 1 de marzo y actualmente han sido inmunizadas 2.167.403 personas: 1.266.776 con una dosis y 900.627 con las dos, según datos del 13 de mayo del Ministerio de Salud; en una población de 3,2 millones de habitantes.Sin embargo, hasta fines de abril había 700.000 personas que aún no se habían agendado para vacunarse contra la enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, informó el director de la empresa Genexus y coordinador del desarrollo de la aplicación del Gobierno denominada Coronavirus UY, Nicolás Jodal, a la estatal Radio Uruguay.Jodal aclaró que no percibe a esas 700.000 personas, todas menores de 50 años, como un grupo contrario a la vacunación.Platos, vinos, brownies y gimnasiaFlorencia Etchemendy, directora de Fellini y creadora de la idea de regalar un plato principal a los vacunados, contó a Sputnik que el objetivo era terminar rápido con la pandemia, ya que todos la vienen "pasando muy mal, pero el rubro gastronómico está muy golpeado", entonces pensaron "de qué manera aportar un poco y era que todo el mundo se vacunara".La propuesta tuvo buena aceptación: "La gente se re copó (entusiasmó), ni siquiera lo creían", llamaban al restaurante para preguntar si era en serio, recuerda.El principal objetivo es aportar para fomentar la vacunación, "pero marketineramente rindió también", reconoció.En abril, el hotel resort termal Salinas del Almirón en Paysandú comenzó a regalar una botella de vino a los huéspedes que presenten un comprobante de vacunación "para conmemorar", dice en su cuenta de la red social Instagram; la iniciativa se extiende también en mayo y junio.Daniel López, gerente de Salinas del Almirón, informó que el objetivo de la campaña es "fomentar y motivar" a que todos se sigan vacunando.López contó que al personal del hotel les dan los días libres de vacunación y se hacen cargo de los gastos de traslado; aseguró que el 95% de quienes trabajan en el resort termal ya está vacunado.El restaurante Pecana en Montevideo regaló en marzo un brownie a quienes tenían fecha para vacunarse.En su Instagram publicaron el 21 de marzo: "¿Cuándo eras niño y te vacunaban te daban premio? ¡Seguro que sí! Nosotros queremos premiarte a vos antes de vacunarte, así que si venís y nos mostrás tu fecha para vacunarte te regalamos este mega brownie con dulce y choco blanco".Los regalos a los vacunados también incluyen ejercicios, ya que el gimnasio Tu Lugar Gym, ubicado en el centro de Montevideo, lanzó en marzo la promoción de obsequiar un mes gratis a quienes presentaran comprobante de vacunación de las dos dosis.Sebastián Custodio, representante de Tu Lugar Gym, dijo que lanzaron la idea "para fomentar la vacunación", pero "muy tímidamente" porque estaban cerrados, ya que los gimnasios no pueden abrir desde fines de marzo por disposición del Gobierno para evitar contagios de COVID-19.Anunció que van a volver a lanzar la promoción cuando abran y esperan que con ella se sumen al gimnasio entre 30 y 50 personas.Custodio cree que el "Gobierno largó una campaña en contra de los gimnasios. Circulaba una placa de 100 contagios en gimnasios, cuando no fue así, ya que el Gobierno contó los contagiados de la selección uruguaya y del básquetbol".La reapertura de los gimnasios y la promoción de un mes gratis de Tu Lugar Gym deberán esperar al menos hasta el 23 de mayo, debido a que el 12 de mayo el Gobierno anunció que extendió el cierre de estos locales hasta esa fecha, medida que culminaba este lunes 17.El representante de Tu Lugar Gym dijo que mientras no bajen los contagios (actualmente hay alrededor de 2.000 infectados por día en el país) se hace difícil trabajar, "la gente sigue con miedo y nadie va sacar un plan si no sabe si vuelven a cerrar los gimnasios".

https://mundo.sputniknews.com/20210322/no-llevar-mate-la-insolita-exigencia-a-los-uruguayos-que-se-vacunan-contra-el-covid-19-1110264610.html

https://mundo.sputniknews.com/20210430/video-el-icono-de-futbol-que-conmueve-a-uruguay-tras-vencer-al-covid-19-1111788677.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

María Eugenia Lima

María Eugenia Lima

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

María Eugenia Lima

vacuna contra coronavirus, uruguay, opinión y análisis