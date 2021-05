https://mundo.sputniknews.com/20210513/un-final-feliz-adam-sandler-se-reune-con-la-camarera-que-lo-rechazo-en-un-restaurante-1112144607.html

Un final feliz: Adam Sandler se reúne con la camarera que lo 'rechazó' en un restaurante

Un final feliz: Adam Sandler se reúne con la camarera que lo 'rechazó' en un restaurante

Dayanna Rodas, que trabaja de camarera en un restaurante de la red IHOP, se hizo viral en las redes luego de que pusiera en lista de espera al célebre actor... 13.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-13T13:49+0000

2021-05-13T13:49+0000

2021-05-13T13:49+0000

gente

viral

actores

adam sandler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1112144503_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_ec9cb337ede4b6cfa8e03fb836bf1ec5.png

En un vídeo de TikTok, la joven le pidió disculpas al intérprete. "Por favor, vuelve", comentó en la publicación. Por su parte, Sandler reveló en su cuenta de Twitter que no fue la larga espera la verdadera razón por la que abandonó el restaurante aquel día. Como respuesta, IHOP organizó una fiesta de batidos benéfica con la que buscó recaudar fondos para la organización Comedy Gives Back que ayuda a los comediantes necesitados durante la pandemia. Para la sorpresa de todos los presentes, Sandler —acompañado de uno de sus bulldogs, Sandman— no solo asistió al evento, sino que también se tomó varias fotos junto a la camarera que lo rechazó sin reconocerlo."¡No podría haber estado más feliz! ¡Gracias, Adam Sandler!", expresó Rodas en la publicación."Gracias IHOP por el Lunes de batidos", comentó, a su vez, el propio actor que ya había apoyado a Comedy Gives Back en 2020 con su participación en el concierto benéfico a gran escala Laugh Aid.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, viral, actores, adam sandler