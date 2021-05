https://mundo.sputniknews.com/20210513/referencia-nazi-pero-no-franquista-la-calle-de-los-caidos-de-la-division-azul-sobrevive-en-madrid--1112149929.html

Referencia nazi, pero no franquista: la calle de los Caídos de la División Azul sobrevive en Madrid

Referencia nazi, pero no franquista: la calle de los Caídos de la División Azul sobrevive en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantendrá el nombre de la calle de los Caídos de la División Azul. Durante el tiempo de Manuela Carmena en el... 13.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-13T16:29+0000

2021-05-13T16:29+0000

2021-05-13T16:29+0000

españa

nombre

franquismo

división azul

tribunal

calle

nazismo

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1112152849_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_25bd1ad9042bb6e1e6624a6dc75f864c.jpg

Bloques de viviendas de poca altura y adosados componen la parte central del madrileño barrio de Castilla. Un lugar de ambiente sosegado que poco tiene que ver con las torres de oficinas que pueblan el límite norte de esta división del distrito de Chamartín. Los árboles son numerosos en la zona y se mecen con tranquilidad ante el soplido del viento. Calma que circula por su callejero. Aunque una de sus calles se ha saltado la norma. No por el ajetreo de sus aceras. Sino por sus idas y venidas en los tribunales, respecto a su nombre.Se trata de la calle de los Caídos de la División Azul. Después de varios choques con el anterior equipo del Ayuntamiento de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado mantener el nombre de la vía. De esta forma, el organismo desestima el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra la sentencia que anuló el cambio en abril de 2018.Con Manuela Carmena como alcaldesa de la ciudad, el Ayuntamiento decidió cambiar la denominación de varias calles de la capital por interpretar que vulneraban la ley de Memoria Histórica. Es decir que, según la normativa, contenían una simbología que hacía exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Motivo por el que 44 vías dejaron atrás su anterior nombre. Sin embargo, el plan municipal era que fueran 52. La Fundación Francisco Franco interpuso un recurso contra la medida que provocó que el cambio en ocho de las vías seleccionadas no fuese abalado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid. Entre estas, la calle de los Caídos de la División Azul.El Ayuntamiento acudió al TSJM para revocar esta decisión. Casi tres años después los magistrados del tribunal concluyen que el nombre de la calle no se relaciona con "una nomenclatura directa y activamente relacionada con la dictadura". Apuntan a que la denominación de la calle se refiere a "los caídos", no a la "División Azul". En su caso, ensalza a las personas que perdieron la vida en la lucha contra la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Según el organismo, apela al nazismo, no al franquismo.Así, los letreros de esta calle del distrito de Chamartín se mantendrán. La intención de Carmena era que pasarán a poner calle de la Memoria del 11 de marzo, nombre aprobado por el Comisionado de Memoria Histórica. Una nomenclatura que ya aparecía en los callejeros, aunque no en los carteles.La resolución del TSJM también ha llegado a Twitter. Varios usuarios se han mostrado contrarios a la sentencia.Además de la calle de los Caídos de la División Azul, otra vía mantendrá su nombre. Es la calle General Millán Astray, situada en el distrito de Latina. El TSJM afirma que no existe la documentación suficiente en el recurso del Consistorio para decir de manera inequívoca que el militar participó en las acciones bélicas de la Guerra Civil o la posterior represión bajo el gobierno de Franco. Millán Astray no estaba en España durante el alzamiento contra la democracia republicana, pero sí fue pieza clave en la propaganda franquista. El militar fue el creador de Radio Nacional de España.Pasado el temporal en los tribunales, la calma jurídica regresa a la calle de los Caídos de la División Azul. Acompaña a la tranquilidad habitual. Como si el tiempo no hubiese pasado.

madrid

nombre, franquismo, división azul, tribunal, calle, nazismo, madrid