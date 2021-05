https://mundo.sputniknews.com/20210513/no-tenemos-nada-que-ocultar-amlo-anuncia-que-la-oea-podra-observar-las-elecciones-en-mexico-1112148009.html

"No tenemos nada que ocultar": AMLO anuncia que la OEA podrá observar las elecciones en México

"No tenemos nada que ocultar": AMLO anuncia que la OEA podrá observar las elecciones en México

La Organización de los Estados Americanos (OEA) podrá observar las elecciones legislativas y locales del 6 de junio en México, dijo el presidente Andrés Manuel...

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

"Puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país, no hay censura para nadie", dijo López Obrador ante la denuncia presentada el miércoles pasado ante la OEA por el opositor Adrián de la Garza Santos, candidato a gobernador del estado de Nuevo León.De la Garza, candidato a gobernador por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), presentó la denuncia en una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington.La denuncia por supuesta intervención presidencial en los comicios fue presentada después de que el gobernante respaldó una investigación abierta esta semana por la Fiscalía General contra los dos candidatos punteros en las encuestas en Nuevo León, De la Garza y Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC, socialdempocrata), por el uso de tarjetas de débito desactivadas para prometer fondos después de los comicios.El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama, publicó en su cuenta de Twitter un dictamen del árbitro de los comicios, según el cual "comprar o coaccionar el voto es delito", sin embargo, "entregar propaganda en forma de tarjetas, sin condicionar por ello el sufragio, ha sido validado por el Tribunal Electoral" del Poder Judicial federal.El jefe del Ejecutivo respondió este 13 de mayo que "si el consejero (del INE) dice que no es un delito está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre este asunto".El mandatario dijo que Murayama "siempre se adelanta porque ellos están allí para impedir la democracia desde tiempo atrás, el consejero del INE, en particular, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006, entonces cómo pensar que es demócrata".López Obrador se refirió así a la denuncia de un supuesto fraude en las elecciones, en su primera campaña por la presidencia, que fue descartada por el árbitro electoral y el Tribunal Electoral aquel año.La candidata en Nuevo León del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Clara Luz Flores, comenzó a la cabeza de los sondeos, pero se desplomó luego de que ella reconociera en un vídeo que fue un error no haber aceptado que conocía a Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, condenado en EEUU por explotación sexual.Un tribunal de Nueva York sentenció a Raniere a 20 años de prisión en octubre de 2020, por dirigir una secta empleada para convertir a mujeres en esclavas sexuales.

méxico

2021

méxico, andrés manuel lópez obrador