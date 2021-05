Minneapolis estudia pagar $35 millones a expolicías afectados por el caso Floyd

https://mundo.sputniknews.com/20210513/minneapolis-estudia-pagar-35-millones-a-expolicias-afectados-por-el-caso-floyd-1112132954.html

Unos 200 policías y bomberos de Minneapolis dejaron el servicio alegando haber sufrido lesiones físicas o estrés postraumático por el caso Floyd.El abogado Ron Meuser, quien representa a los exagentes, estimó en unos 175.000 dólares el importe medio de los paquetes de compensación que están pendientes de la aprobación del Ayuntamiento de Minneapolis.Un expolicía de esta ciudad, Derek Chauvin, fue declarado culpable en abril pasado de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por el caso de George Floyd. La sentencia está prevista para el 25 de junio, si bien Chauvin ya presentó un recurso para la repetición del juicio, argumentando que la publicidad durante el proceso, junto con la negativa de un tribunal de Minneapolis a cambiar el lugar de celebración y el hecho de que no aislara al jurado, le privaron de un debido proceso y de un juicio justo.En mayo de 2020, Chauvin se arrodilló sobre el cuello del afroamericano George Floyd, a quien pretendía arrestar por el uso de un billete falso de 20 dólares en una tienda, tres veces durante casi un total de 10 minutos. El sospechoso, tras quejarse de que "no podía respirar" por la rodilla del agente en su cuello, perdió el conocimiento durante el arresto y murió más tarde en un hospital.La muerte de Floyd desencadenó protestas masivas en un gran número de ciudades importantes de EEUU, donde los manifestantes denunciaron la brutalidad policial y exigieron justicia para los afroamericanos que sufrieron a manos de la policía.

