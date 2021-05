https://mundo.sputniknews.com/20210513/la-uefa-traslada-la-final-de-la-champions-de-estambul-a-oporto-1112143007.html

La UEFA traslada la final de la Champions de Estambul a Oporto

La UEFA traslada la final de la Champions de Estambul a Oporto

MOSCÚ (Sputnik) — La UEFA anunció el traslado de la final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea, desde Estambul (Turquía) a Oporto (Portugal)... 13.05.2021, Sputnik Mundo

"Oporto es la elegida para reemplazar a Estambul tras las insuperables dificultades de viaje para los aficionados ingleses como consecuencia de la inclusión de Turquía en la 'lista roja' del Reino Unido", lo que habría significado que ningún aficionado de los clubes finalistas habría podido viajar al partido, dice el comunicado.Dado que Portugal es un destino de la lista verde del reino, la UEFA espera que el Estádio do Dragao que el 29 de mayo albergará la gran final, pueda acoger a 6.000 aficionados de cada equipo.La final de la Champions League debía celebrarse en Estambul en 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus, los partidos del torneo se trasladaron a Lisboa a partir de los cuartos de final.Por su parte, el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, emitió un comunicado tras conocerse el anuncio, en el que agradeció la designación: "es una prueba de confianza en la estructura del FC Porto, porque no es fácil en tan poco tiempo y la confirmación oficial nos llegó hoy mismo [por el 13 de mayo]".El Estadio Do Dragao tiene una capacidad de 50.000 espectadores y se construyó para la Eurocopa 2004, disputada en Portugal.

