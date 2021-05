https://mundo.sputniknews.com/20210513/gin-tonics-convertidos-en-helados-el-nuevo-invento-de-una-empresa-valenciana-1112151359.html

¿Gin tonics convertidos en helados? El nuevo invento de una empresa valenciana

¿Gin tonics convertidos en helados? El nuevo invento de una empresa valenciana

¿Te imaginas quedar ebrio al comer un polo o un helado? Ahora eso puede ser posible. La empresa valenciana KR Drinks ha logrado dar con la fórmula para... 13.05.2021, Sputnik Mundo

Tienen forma de polo y resaltan por sus colores y dibujos llamativos, pero cuidado, no son un helado convencional: si lo pruebas probablemente te sentirás más 'contento' de lo normal, ya que poseen 5 grados de volumen de alcohol, casi la misma cantidad que un vaso de cerveza.La compañía de producción de alcohol La Claudia Italia —marca comercial KRDrinks— ha creado diferentes formatos de bebidas frías con el objetivo de poder refrescarse más cómodamente. En concreto han elegido cuatro sabores de sus ya existentes licores: ginebra rosa, sabor menta, whiskey con canela y su 100 Pecados, un anís muy similar a la cazalla, licor típico en la Comunidad Valenciana. Tras meses de investigación surgió el Ice Drink Flash y el sorbete Suby-don. "Después de analizar el mercado vimos en estos helados un producto muy innovador", explican a Sputnik fuentes de la compañía. "Están pensados para el público, queremos que sean cómodos y prácticos para la gente". Han logrado dar con la fórmula para que el alcohol se congele y poder generar esa sensación de frescor. "La idea es tomarlo como si fuera un refresco, pero disfrutando mucho más su sabor", subrayan, "al ser una bebida congelada tardas más tiempo en tomarlo que consumiendo algo líquido, lo cual hace que se saboree mucho más lentamente, y este factor refleja precisamente que no queremos incentivar el consumo [de alcohol]". Los novedosos productos pueden adquirirse en su página web y en grandes superficies y supermercados a nivel nacional. Cuentan con el visto bueno de la Conselleria de Consumo y aunque acaban de salir al mercado ya están siendo todo un éxito. "Estamos muy contentos de cara a la aceptación", declaran, "cada día los comercios nos demandan bastante más producto". Al poseer 5 grados de volumen de alcohol, los productos están indicados solo para adultos, personas mayores de 18 años en España. "Tres sorbetes equivalen a un cubata", ejemplifican desde la compañía. "Conseguir los sabores más exclusivos es el objetivo de la empresa, por eso nuestros Ice-Drinks, se han creado utilizando las técnicas más innovadoras con sabores aromáticos especiales", señalan.El objetivo también es que pueda consumirse en festivales, conciertos y en celebraciones como las Fallas valencianas, pero prefieren no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que se vayan dando solos. "Estamos a la espera de que se regularice el sector de espectáculos, pero no queremos forzar nuestra venta, sino esperar a que los acontecimientos lleguen a su buen fin". Mientras tanto, siguen pensando en nuevas ideas para que puedan facilitar el consumo al cliente. "Queremos fabricar otro nuevo sorbete, pero sin alcohol", aseguran, pero de momento solo es un proyecto piloto y no se ha empezado a comercializar.

