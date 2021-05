https://mundo.sputniknews.com/20210513/fuego-real-contra-la-policia-en-el-punto-neuralgico-del-narcotrafico-en-espana-1112154216.html

Fuego real contra la Policía en el punto neurálgico del narcotráfico en España

Fuego real contra la Policía en el punto neurálgico del narcotráfico en España

La violencia sigue desatada en La Línea de la Concepción, donde desde hace tres noches se suceden violentos altercados a cargo de una muchedumbre que quemó el... 13.05.2021, Sputnik Mundo

No cesan los disturbios en esta localidad del Campo de Gibraltar tras la muerte el 10 de mayo de dos personas ahogadas en el mar luego de experimentar dificultades en el manejo de la embarcación con la que supuestamente habían abastecido de combustible a una narcolancha. Se trata de la tercera noche de violencia. La novedad radica en el empleo de armas de fuego contra efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil allí destacados. En concreto, un proyectil impactó contra la luna de uno de sus vehículos. El ataque se saldó sin heridos, pero, como explica el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, "la intención de estos delincuentes es matar policías", por lo que solicitan que La Línea de la Concepción sea declarada como Zona de Especial Singularidad para poder actuar en consonancia. Insultos, pedradas y tirosLa turba, no satisfecha con la versión policial que asegura que durante más de 30 minutos se hizo todo lo posible para reanimar a los ahogados una vez fueron rescatados, culpa del fallecimiento de los dos presuntos petaqueros precisamente a los agentes de la Guardia Civil que acudieron en su socorro. De resultas, la quema de contenedores de basura, el apedreamiento y tiroteo de los agentes y sus vehículos, así como el destrozo del mobiliario urbano, fue la tónica dominante de una larga noche de disturbios. Al grito de "perros" y "asesinos", cientos de personas, entre los que aparte de familiares de los fallecidos también se contaban numerosos adolescentes y mujeres, se echaron a las calles tras su funeral en lo que consideraron un acto para clamar justicia. No en vano, se pudieron ver algunas pancartas con la fotografía de un agente de la Guardia Civil al que responsabilizan del trágico desenlace de los petaqueros. IndefensiónLos agentes denuncian que los alborotadores "están dispuestos a hacernos el mayor daño posible" y aseguran que en el barrio de Las Palomeras recibieron "el impacto de fuego real", en concreto de "un cartucho de bala", de lo que constan evidencias gráficas. El proyectil hizo un agujero en la luna delantera de un vehículo policial. Los policías lamentan su impotencia, pues según declararon al diario El Independiente, habían recibido "órdenes de arriba de no cargar". Tuvieron que limitarse a vigilar cómo se desenvolvía una treintena de individuos que montaba barricadas y prendía fuego a los contenedores. "Están dispuestos a hacernos el mayor daño posible", afirmó una fuente policial, que enumeró el arsenal empleado por el gentío: piedras, adoquines, material pirotécnico y cócteles molotov. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, también pide que la comarca del Campo de Gibraltar sea declarada Zona de Especial Singularidad, una medida que implicaría que los efectivos que se desplieguen allí puedan percibir un plus de peligrosidad en su salario. Tanto este sindicato como JUCIL (de la Guardia Civil) solicitan el despliegue de unidades antidisturbios y se quejan de la escasez de medios materiales y humanos para hacer frente a este tipo de situaciones, así como de la falta de autorización por parte de los mandos para permitir una mayor contundencia en las acciones para restaurar el orden público. Desde el Ministerio del Interior se asegura que el Gobierno no permitirá que se repitan ataques de esta naturaleza contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, insistió ya el día 10 en que los disturbios son en realidad un reflejo de la grave situación socioeconómica por la que atraviesa la zona, por lo que es preciso atajar las carencias para combatir al narcotráfico.

