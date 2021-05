https://mundo.sputniknews.com/20210513/experto-una-operacion-terrestre-en-gaza-seria-la-unica-forma-de-detener-los-ataques-contra-israel-1112148255.html

Experto: una operación terrestre en Gaza sería la única forma de detener los ataques contra Israel

MOSCÚ (Sputnik) — Una operación terrestre del Ejército de Israel en la Franja de Gaza sería en este caso un 'mal necesario' porque solo así se lograría detener... 13.05.2021

opinión y análisis

defensa

escalada del conflicto entre gaza e israel

zona de conflicto

franja de gaza

israel

Recientemente el portavoz del Ejército israelí, Jonathan Conricus, comentó que los militares israelíes se están preparando para una operación terrestre en la Franja de Gaza, pero aún no han recibido la orden."Los dirigentes de Israel ya decidirán si lanzan o no la operación terrestre, pero desde el punto de vista militar es indudable que solo una operación de ese tipo permitiría acabar por largo tiempo con los bombardeos por parte de Hamás", dijo Murajovski.El experto explicó que valiéndose únicamente del reconocimiento aéreo y los datos de inteligencia, el Ejército de Israel no conseguirá desmantelar todo el sistema de preparación, transporte y despliegue de los sistemas de lanzacohetes múltiples, utilizados actualmente para bombardear las ciudades israelíes.Murajovski también habló de las posibles bajas militares de Israel y señaló que no serían numerosas porque el Ejército israelí no solo está bien preparado y armado, sino que además no suele "atacar de frente".Por eso las bajas militares de Israel no serán muy importantes, aseveró.

franja de gaza

israel

