Estos cinco alimentos te darán más energía que el café

Estos cinco alimentos te darán más energía que el café

¿Tomas café cinco veces al día porque sientes que no llegas a todo y no sabes cómo recuperar la energía de otra forma? Una dietista revela qué otros cinco... 13.05.2021, Sputnik Mundo

La fruta, los frutos secos y el chocolate, entre otros alimentos, podrían ser las mejores alternativas al café si quieres mantenerte activo a lo largo del día, explica la nutricionista Kamilla Timoshenko en su cuenta de Instagram. 1. ProteínasLa doctora aconseja que optes por los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado, los huevos, la leche y el yogur. La energía que obtienes de estos alimentos se consume más lentamente. Además, ayudan a la hora de realizar tareas de carácter intelectual y a mantener la masa muscular. También sacian el apetito durante más tiempo que el café. Sobre todo cuando se consumen junto a carbohidratos de asimilación lenta. Si eres vegetariano, la especialista recomienda que incluyas en tu dieta el tofu —rico en proteínas— y las leguminosas.2. Fruta rica en carbohidratos de asimilación rápida La dietista aconseja comer fruta rica en carbohidratos de asimilación rápida porque se compensan a expensas de la fibra. Este alimento ayuda al cerebro a despertarse rápidamente. Una manzana grande contiene hasta 13 gramos de azúcar y equivale a una taza de café.3. Frutos secosEste producto también sacia, reduce el nivel de colesterol malo y contiene biotina. Pero Timoshenko alerta del alto valor calorífico de los frutos secos y, por lo tanto, recomienda comerlos con moderación: no más de tres o cuatro nueces al día, o bien 10 avellanas, almendras y pistachos sin sal.4. Chocolate amargoEs una buena alternativa al café, opina la dietista, ya que el cacao tonifica el organismo y ayuda a mantener la atención. La cafeína y la teobromina liberan paulatinamente energía sin aumentar drásticamente la presión y la frecuencia cardíaca. No obstante, no recomienda comerse de una sentada una tableta de chocolate, ya que contiene muchas calorías. 5. AguaTimoshenko recuerda que es imprescindible mantenerse hidratado. Un litro y medio o dos al día te mantendrán activo durante toda la jornada. Pero evita aumentar la cantidad de agua, así como comer platos con muchas grasas o salados.

