El Kremlin niega intención de absorber los territorios del este de Ucrania

El Kremlin niega intención de absorber los territorios del este de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que Rusia tenga la intención de "absorber" algunos territorios del este de Ucrania. 13.05.2021, Sputnik Mundo

conflicto en ucrania

internacional

kremlin

ucrania

europa

rusia

"Nunca lo hemos hecho... Rusia no ha tenido ni tiene planes de absorber a nadie", declaró Peskov a periodistas.La agencia Bloomberg publicó la víspera, citando un informe de la Unión Europea, que Rusia trata de "absorber gradualmente partes del este de Ucrania".El documento señala que algunas medidas del Kremlin, como la entrega de pasaportes rusos a los habitantes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugasnk, buscan supuestamente "integrar de facto en Rusia las áreas de Ucrania controladas por organizaciones no gubernamentales".Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano.

ucrania

