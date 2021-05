https://mundo.sputniknews.com/20210513/el-gobierno-de-colombia-reitera-llamado-a-huelguistas-para-iniciar-negociaciones-1112158565.html

El Gobierno de Colombia reitera llamado a huelguistas para iniciar negociaciones

"Es urgente que el Comité del Paro dé respuesta a la propuesta del Gobierno Nacional para iniciar una Mesa de Negociaciones", dijo el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien coordina los acercamientos, según declaraciones difundidas por su despacho.Según Ceballos, "la mesa no da espera" y desde hace una semana el Gobierno, aseguró, muestra "voluntad y manifestaciones claras de transparencia y compromiso", por lo que se necesita "una respuesta del Comité Nacional de Paro", integrado por sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes, entre otros sectores.AvancePor su parte, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien dio declaraciones conjuntas con Ceballos, indicó que se ha avanzado con los equipos técnicos y se ha revisado el pliego de emergencia planteado por el CNP.Ambos funcionarios agradecieron el trabajo de mediación de la Iglesia Católica y de Naciones Unidas para lograr establecer una mesa entre el Gobierno y el CNP, pero urgieron la respuesta de éste para responder a sus solicitudes.El 10 de mayo, una comisión del Gobierno liderada por el propio presidente Iván Duque mantuvo una reunión exploratoria con los voceros del CNP en el Palacio de Nariño (sede del Ejecutivo, en Bogotá).Sin embargo, los representantes del CNP anunciaron a la prensa, al término del encuentro, que no se logró ningún acuerdo."No llegamos a un acuerdo porque no hubo ninguna empatía por parte del Gobierno a las razones que llevaron a este paro nacional", dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de organizaciones que integra el CNP.Mientras, Ceballos señaló poco después que el Gobierno no esperaba alcanzar un acuerdo en la jornada, ya que se trataba de una reunión exploratoria.Colombia cumplió el jueves 16 días de manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz y desmantelar las organizaciones criminales.En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

