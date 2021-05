https://mundo.sputniknews.com/20210513/confiarias-la-seguridad-de-tu-hijo-a-la-policia-un-estudio-muestra-la-realidad-mexicana-1112130877.html

¿Confiarías la seguridad de tu hijo a la Policía? Un estudio muestra la realidad mexicana

Ante una situación de extrema emergencia, ¿confiaría usted la seguridad de su hijo o familiar más querido a la Policía de México? Así fue una de las preguntas... 13.05.2021, Sputnik Mundo

Según los resultados de la encuesta, siete de cada diez entrevistados no lo harían, mientras que nueve de cada diez no esperan nada bueno cuando un policía se acerca a ellos. Solo un 11% pensaría que el agente está cumpliendo con su trabajo y la fuerte mayoría se sentiría amenazada y esperaría que le pedirán algún tipo de soborno o acusarán injustificadamente.A pesar de la casi inexistente confianza que existe en la Policía mexicana, no es el poder que se considera más corrupto, de acuerdo con el estudio. El punto más alto de la corrupción en el sector público se concreta en el poder judicial a nivel federal y esta percepción tiene una explicación política, asegura el CEO del Innovative Marketing & Consultants, Fernando Coronado Contreras. "Se debe al discurso político respecto a la situación reciente con el ministro Zaldívar (actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, cuyo mandato fue ampliado por decisión de la mayoría parlamentaria de Morena), pero, además, al discurso político proveniente del Ejecutivo que de forma repetitiva ha estado hablando y exponiendo a este poder en específico, como cuando se habla de los salarios ostentosos que han tenido. Todo esto ha hecho que buena parte de la opinión pública, en general, la opinión de expertos, de gente de diferentes niveles, tenga mucho más en el radar a este sector", explicó el CEO de la agencia.Dicho resultado también tiene que ver con el target al que se refirió la encuesta: expertos y empresarios que tienen una visión más pulida y genérica y, lo que es más importante, más al día en cuanto a las tendencias noticiosas, según Innovative Marketing & Consultants. Esto también se refleja en el nivel de corrupción que se percibe entre toda la variedad de los cuerpos armados que existen en México. Pese a la polémica en torno a la creación de la Guardia Nacional en el sexenio de López Obrador y el último escándalo por la exoneración del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, ambos organismos cuentan con confianza de los encuestados, mientras que la Policía, tanto municipal, como federal y judicial, carecen de ella en términos de corrupción.

Daria Iafiásova

