Bolivia lidera liberación de patentes de vacunas y se hace escuchar en la OMC

¿Qué importa más? ¿La propiedad intelectual o la vida de millones de personas? Así está el debate en el que se encuentran enfrascados los líderes mundiales...

"El consenso que se está formando para levantar las patentes es un logro de miles de voces. Pero sin lugar a dudas la voz de Bolivia ha tenido su peso", remarcó el canciller.A la campaña se sumó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a favor del acceso libre a las fórmulas de los laboratorios que ya las están distribuyendo según los acuerdos firmados con cada país. En más de un año entre 2020 y 2021, el coronavirus SARS-CoV-2 se ha cobrado la vida de más de 3 millones de personas en todo el planeta. Mientras este dilema se resuelve, Bolivia comenzó a utilizar el mecanismo de licencias obligatorias, contemplado en los artículos 31 y 31 Bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al cual suscriben los 164 países miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).Por este motivo, la Cancillería de Bolivia y la farmacéutica canadiense Biolyse Pharma firmaron un acuerdo para gestionar ante la OMC una licencia obligatoria de patentes para producir 15 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19 de Johnson & Johnson.Comentó que, hasta ahora, la licencia obligatoria de patentes fue otorgada una sola vez: a Sudáfrica, para producir antirretrovirales que enfrenten al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).En estos días, la diplomacia boliviana recurre a todos los mecanismos posibles para proveer vacunas a su población, de más de 11 millones de personas.Liberación de las patentesLa apuesta más fuerte de la Cancillería boliviana está en lograr la liberación de las patentes de las vacunas anti-COVID-19 para elevar su producción en América Latina, donde la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia no cede.Bolivia es uno de los países que lidera esta propuesta, impulsada en 2020 junto a India y Sudáfrica ante la OMC. El canciller Rogelio Mayta dijo a Sputnik que "el levantamiento de patentes permitiría que todas las empresas públicas y privadas, que tengan capacidad de producir la vacuna en el mundo, lo hagan"."Es un incremento de miles y miles por ciento de capacidad productiva. Eso debería llevarnos a que, como paso posterior, se realice la inmunización de la mayor parte de población humana y, por ende, se supere la pandemia", detalló.Es un plan muy razonable. Salvo que cuenta con la resistencia de la industria farmacéutica, ávida de percibir ingresos mediante la mercantilización de la salud de la población.En octubre de 2020, la propuesta de levantar las patentes fue rechazada por Estados Unidos en la OMC, cuando todavía ocupaba la Casa Blanca Donald Trump (2017-2021). Pero días atrás, el presidente Joe Biden dio la espalda a la poderosa industria farmacéutica de su país y se manifestó a favor de la iniciativa.También acompañan en el reclamo los Gobiernos de Argentina, Rusia, Francia e Italia, entre otros, además de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.El Gobierno de Alemania se manifestó en contra de la liberación de las patentes, argumentando que el derecho de propiedad intelectual es sagrado. En el mismo sentido se manifestó Reino Unido, aunque ambas naciones se abrieron a debatir este punto, crucial para finalizar la pandemia de COVID-19.Un necesario consenso global "Se está generando un consenso internacional que abre la posibilidad real y concreta de superar la pandemia a través del levantamiento de las patentes", comentó Mayta. De esta manera, se lograría inmunizar en un corto plazo al 70% de la población: "Es la única opción que tenemos de superar la pandemia", aseguró.Bajo esta convicción, la Cancillería impulsó una cruzada internacional por el levantamiento de las patentes. "En medio de la campaña que hemos desarrollado el último tiempo, varios países han empezado a acompañarnos en la reflexión", consideró Mayta."Pero todavía no es suficiente. Porque si se está generando un consenso, necesitamos hechos concretos y que se levanten las patentes", agregó.Bolivia, como muchos países de América Latina, aún no tiene la cantidad suficiente de vacunas para su población. Por este motivo, aquí el plan de vacunación avanza con lentitud. La semana pasada se tuvo que suspender el cronograma ante la falta de dosis.El Gobierno de Luis Arce prevé darle un impulso a esta campaña nacional con la llegada de un millón de dosis de Sinopharm, producida en China; y medio millón de Sputnik V, de Rusia.Según el Ministerio de Salud, desde marzo de 2020 hasta la fecha registra más de 320.000 casos de coronavirus. Por esta enfermedad fallecieron hasta el momento más de 13.000 personas. Actualmente, el país atraviesa la tercera ola de contagios.Un apoyo crecienteMeses atrás, cuando Bolivia comenzó a hacer perifoneo en América Latina por el levantamiento de las patentes, parecía que incursionaba en una tarea sin futuro. Fundamentalmente, porque se preveía que los países del hemisferio norte productores de la vacuna se opondrían, como en realidad ocurrió en cierta medida.Pero actualmente, con el apoyo de potencias como EEUU y Rusia, está equilibrada la balanza dentro de la OMC, integrada por 164 países. ¿Es un gran logro de la diplomacia boliviana? "No se puede olvidar que el primer país aquí en América en tocar el tema de la liberación de las patentes de forma directa, y creo que también valiente, ha sido Bolivia", indicó el canciller.El canciller no duda en que la liberación de las patentes "es la fórmula que tenemos más a la mano para lograr superar la pandemia. Desde la Cancillería boliviana, con mucha humildad pero también con total convicción, insistimos en que ese es el camino que debemos transitar".Hasta el momento, la pandemia de COVID-19 permitió vislumbrar algunas grandezas y muchas miserias de la humanidad. El poco interés por los demás se conoció al principio de 2020, cuando los consumidores agotaban irracionalmente los paquetes de papel higiénico de los supermercados, sin importar que alguien más pudiera necesitarlo.Este egoísmo se percibe aún hoy, con la llegada de las primeras dosis a las poblaciones más vulnerables, como personas de la tercera edad y quienes padecen enfermedades de base. Pero, como denunciaron las autoridades sanitarias, no faltan jóvenes en excelente estado de salud que falsifican certificados médicos para recibir las vacunas antes que nadie.En este contexto, la liberación de las patentes sería un indicio de que en la humanidad aún se permite pensar en el otro. "A un momento crítico y complicado de nuestra historia como humanidad, podríamos convertirlo más bien en un hito, un momento de inflexión, en que los estados sean capaces de construir soluciones no egoístas", se esperanzó el canciller.

