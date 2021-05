https://mundo.sputniknews.com/20210512/sospechan-que-eeuu-utilizo-un-buque-civil-para-espiar-a-china-1112096428.html

Sospechan que EEUU utilizó un buque civil para espiar a China

Sospechan que EEUU utilizó un buque civil para espiar a China

Las Fuerzas Armadas estadounidenses supuestamente contrataron una embarcación civil noruega para llevar a cabo una operación de espionaje cerca de la isla de... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T04:29+0000

2021-05-12T04:29+0000

2021-05-12T04:29+0000

internacional

buque espía

asia

china

eeuu

américa del norte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1112096403_406:0:4047:2048_1920x0_80_0_0_c0f9ee348797066b2ec6f615848f82ca.jpg

De acuerdo con SCSPI, un think tank con sede en Pekín, el buque Grand Canyon II ha estado realizando operaciones no divulgadas durante los últimos meses. La embarcación está aparentemente afiliada a Helix Energy, una empresa de servicios de petróleo y gas de Estados Unidos, la cual tiene muchas conexiones con el Ejército del país, informa Global Times.El barco llegó a Yokosuka (Japón) desde Guam a principios de marzo para transportar el helicóptero MH-60S Seahawk. La aeronave fue rescatada el 17 de marzo después de que se estrellara tras despegar del buque anfibio USS Blue Ridge, el buque insignia de la Séptima Flota de EEUU, detalla el medio.Según datos obtenidos por SCSPI, el Grand Canyon II estuvo operando cerca de la isla de Taiwán y en el mar de China Meridional el último mes, lo que hace surgir numerosas preguntas, subraya GT.Asimismo, los datos muestran que desde finales de 2020, el barco se quedó no solo en Taichung y Kaohsiung, en Taiwán, sino también en Nagasaki y Yokosuka, en Japón. En estas dos ciudades niponas, la Marina de Guerra de Estados Unidos posee puertos, apuntan observadores, consultados por GT.La información recopilada muestra que la embarcación ha pasado un largo período cerca de Taiwán. El hecho de que el buque haya trabajado con el Ejército estadounidense anteriormente hace que sea "muy probable" que el Grand Canyon II sea un barco espía contratado por los militares norteamericanos para misiones especiales, asegura un analista militar que prefirió permanecer en anonimato.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/grupo-de-ataque-de-portaaviones-de-eeuu-entra-en-mar-de-china-meridional-1110856855.html

asia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buque espía, asia, china, eeuu, américa del norte