https://mundo.sputniknews.com/20210512/oliver-stone-creo-que-realmente-no-hay-pruebas-de-que-rusia-sea-agresiva-1112109627.html

Oliver Stone: "Creo que realmente no hay pruebas de que Rusia sea agresiva"

Oliver Stone: "Creo que realmente no hay pruebas de que Rusia sea agresiva"

El cineasta estadounidense dijo que EEUU debe dejar de hacer campaña de guerra contra Rusia y no pretender ser la única fuerza que controle el mundo. 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T14:52+0000

2021-05-12T14:52+0000

2021-05-12T14:52+0000

internacional

política exterior

relaciones bilaterales

oliver stone

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108808/61/1088086139_0:72:3063:1795_1920x0_80_0_0_3e622024448e6410b84ae334990d4d4f.jpg

Recordó, durante la entrevista virtual, que en ese discurso el presidente ruso dijo que un mundo unipolar no solo es inaceptable, sino también imposible y afirmó que EEUU impone sus intereses a otros Estados en todas las esferas. Stone opinó que no existen argumentos para acusar a Rusia de ser agresiva."Creo que realmente no hay pruebas de que Rusia sea agresiva. La agresividad proviene en realidad de las fuerzas de la OTAN que rodean a Rusia, y por cierto, están rodeando a China. Este es un punto importante en la política", explicó.Oliver Stone cree que muchos estadounidenses apoyan su punto de vista, pero los políticos que comparten esta visión política nunca ganan las elecciones porque son ridiculizados por la prensa.

2

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política exterior, relaciones bilaterales, oliver stone, eeuu, rusia