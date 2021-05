https://mundo.sputniknews.com/20210512/mexico-homologa-el-dia-internacional-de-la-enfermeria-y-reconoce-lucha-contra-el-covid-19-1112115087.html

México homologa el Día Internacional de la Enfermería y reconoce lucha contra el COVID-19

México homologa el Día Internacional de la Enfermería y reconoce lucha contra el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó reconocimientos a enfermeras por su labor en el combate a la... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T16:59+0000

2021-05-12T16:59+0000

2021-05-12T17:04+0000

enfermeros

pandemia de coronavirus

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1092979300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf3b154072f23097609764e8b1a1bd99.jpg

"Las enfermeras son representantes de un sector que es fundamental en todo los relacionado con la atención médica, son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes y han sido esenciales en la pandemia, fundamentales, heroínas, han estado atendiendo permanentemente a enfermos, infectados, personas que han padecido por el COVID-19" dijo el mandatario en el acto realizado en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia oficial.A partir de este año, el Día de la Enfermera será celebrado el 12 de mayo y no el 6 de enero como se hizo durante décadas, porque la fecha fue homologada con la efeméride internacional.En México hay cerca de 315.000 enfermeras y enfermeros, un 85% son mujeres, y casi la mitad egresaron de la Universidad Nacional Autónoma de México con grado de licenciatura, pero hacen falta 350.000 más para cubrir el déficit generado por esta pandemia, según la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.Según datos del Gobierno, al comienzo de la pandemia a finales de febrero de 2020, México tenía un déficit de más de 200.000 profesionales de la salud, ante lo cual contrató de emergencia 50.000 médicos y personal de enfermería.Rebelión de bata blancaEl presidente desestimó algunas protestas del personal médico y de enfermería del sector público y privado que no trabaja en los hospitales acondicionados para pacientes contagiados de COVID-19, quienes exigen ser vacunados como los más de 850.000 trabajadores de la salud inmunizados para encarar la contingencia.Comparó el desempeño de la enfermería mexicana con otros países donde ocurrieron protestas callejeras y paros."No se politizó la atención a la pandemia, lo mismo ahora con la vacunación se cerró filas, la salud es primero, una cosa es la politiquería, el oportunismo, querer sacar ventaja, y otra es ayudar, servir y salvar vidas", puntualizó.López Obrador reseñó que en todo el mundo "se utilizó la pandemia con fines políticos y electorales, hubo mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad".Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, manifestó que sin los servicios de enfermería muchas personas no estarían, ya que "no todo es COVID-19, hay muchos padecimientos".El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna por su labor durante la Guerra de Crimea, ocurrida entre 1853 y 1856, y la creación en 1860 de una escuela de enfermería.Dos años después de su muerte, en 1912, el Consejo Internacional de Enfermeras estableció la fecha para reconocer el trabajo del personal sanitario en el mundo.

https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112090923.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enfermeros, pandemia de coronavirus, méxico