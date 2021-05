https://mundo.sputniknews.com/20210512/mexico-acepta-peticion-de-eeuu-para-examinar-conflicto-laboral-en-general-motors-1112115828.html

México acepta petición de EEUU para examinar conflicto laboral en General Motors

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "de inmediato se va a responder, porque es parte del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral".La inédita petición estadounidense tuvo lugar un día después de que la secretaría federal del Trabajo de México informó que encontró "serias irregularidades en la votación de los trabajadores liderada por los sindicatos en la fábrica de GM".La oficina de la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, y el Departamento estadounidense de Trabajo recibieron "información que parece indicar violaciones graves" de los derechos laborales durante una votación sobre un contrato sindical celebrada en abril en la planta de GM.Las autoridades laborales mexicanas ordenaron realizar un nuevo procedimiento electoral dentro de los próximos 30 días, y la empresa debe verificar si ocurrieron los abusos denunciados, que podría representar una violación del nuevo T-MEC.Tai celebró este 12 de mayo que el Gobierno de México haya decidido "intervenir para suspender la votación cuando advirtió las irregularidades en la votación" sindical en la fábrica de GM establecida en la ciudad de Silao, Guanajuato, en el centro del país.La solicitud formal de la Casa Blanca al Gobierno de México otorga a las secretarías federales de Trabajo y Economía un plazo de 45 días para que analice si hubo violación de los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la automotriz GM.Esta es la primera vez que un país utiliza el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para abordar violaciones de derechos laborales en fábricas específicas, desde que entró en vigor en julio de 2020 para remplazar el Tratado de Libre comercio de América del Norte que estuvo vigente más de 26 años. Colaboración binacionalEl presidente añadió que si en una empresa exportadora de autos hacia EEUU hay malos tratos a los trabajadores y no se pagan salarios justos "no hay democracia y se tiene que intervenir" de parte de las autoridades.La representante comercial estadounidense dijo en un comunicado que el Gobierno de EEUU "complementará los esfuerzos de México para garantizar que estos trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos de negociación colectiva".Tai reemplazó al negociador comercial estadounidense durante la administración anterior de Donald Trump (2017-2021), Robert Lighthizer, pero antes participó en la negociación en el Congreso de EEUU sobre el capítulo de derechos laborales representando a la bancada del Partido Demócrata al que pertenece el actual presidente, Joe Biden.Parte de la renegociación del tratado comercial que duró casi dos años por iniciativa de Trump, con intenciones de proteccionismo económico, giró en torno a aumentar salarios progresivamente en México, sobre todo en ciudades de la franja fronteriza de casi 3.200 kilómetros, fortalecer a los sindicatos, contener las inversiones estadounidenses en el país latinoamericano y repatriar capitales a EEUU.Debido a los bajos salarios, decenas de las grandes firmas automotrices producen en México cientos de miles de automóviles que representan la cuarta parte de las exportaciones locales, primordialmente dirigidas hacia EEUU.México se convirtió en 25 años en el principal socio comercial de EEUU, y en una potencia exportadora que vende al exterior más productos manufaturados que todas las economías latinoamericanas juntas.La planta en Silao es la principal de GM en la producción de camionetas de lujo en toda Norteamérica, con unos 340.000 vehículos Chevrolet Silverado y GMC Sierra ensamblados en 2019, que representa más de un tercio del total de los poco más de 900.000 autos de este tipo que fabricó la compañía estadounidense aquel año.

