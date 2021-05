https://mundo.sputniknews.com/20210512/los-cientificos-descubren-como-el-coronavirus-afecta-a-la-funcion-erectil-1112120699.html

Los científicos descubren cómo el coronavirus afecta a la función eréctil

Los científicos descubren cómo el coronavirus afecta a la función eréctil

Los investigadores estadounidenses demostraron que el COVID-19 puede estar presente en el tejido del pene mucho después de que los hombres se recuperen de la... 12.05.2021, Sputnik Mundo

El estudio de los investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami muestra que la disfunción de los vasos sanguíneos o disfunción endotelial, provocada por la infección por COVID-19 podría causar disfunción eréctil. "Nuestra investigación muestra que el COVID-19 puede causar una disfunción endotelial generalizada en los sistemas de órganos más allá de los pulmones y los riñones. La disfunción endotelial subyacente que ocurre debido al COVID-19 puede ingresar a las células endoteliales y afectar muchos órganos, incluido el pene", afirma el autor del estudio, Ranjith Ramasamy, profesor asociado y director del programa de urología reproductiva de la Escuela Miller.Según la investigación, publicada en World Journal of Men's Health, los hombres que anteriormente no se quejaban de disfunción eréctil la desarrollaron en forma bastante grave después de enfermarse del COVID-19.Los investigadores tomaron muestras del tejido del pene de dos hombres que se habían infectado del COVID-19 seis y ocho meses antes, uno había padecido una forma grave y otro leve. Resultó que el COVID-19 estaba presente en el tejido del pene de ambos hombres que también presentaban síntomas de disfunción eréctil. Según los autores del artículo, estos últimos hallazgos son otra razón más por la que todos deberíamos hacer todo lo posible para evitar el COVID-19, en particular, recomendaron la vacunación para prevenir el contagio.

