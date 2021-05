https://mundo.sputniknews.com/20210512/enfermeros-cubanos-contra-la-pandemia-soldados-de-blanco-en-la-linea-roja-1112119172.html

Enfermeros cubanos contra la pandemia: soldados de blanco en la línea roja

"Al entrar a la 'línea roja' (uno) se siente un soldado que cumple una serie de protocolos para salvaguardar su vida y ganar la batalla, que es la vida de su paciente", comentó a Sputnik esta enfermera de 53 años, que trabaja en el policlínico Pablo Agüero, en Caibarién, unos 330 kilómetros al este de La Habana.Hombres y mujeres de cofias y batas blancas conmemoran desde 1974 el Día Mundial de la Enfermería, en memoria de la británica Florence Nightingale (1820-1910), precursora de la profesión y que este 12 de mayo se cumplen 201 años de su nacimiento.Collado, con 34 años de experiencia profesional, es una de las más de 84.000 enfermeras que trabajan en el sistema nacional de salud de Cuba —de ellos 61.277 son licenciados universitarios—, y cuenta en su haber en una misión de colaboración sanitaria en Venezuela, país donde resultó contagiada con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 daba sus primeras señales en América.La historia de esta mujer, que pasó 37 días en estado crítico con peligro para su vida en una sala de cuidados intensivos en el hospital Manuel Fajardo, en la provincia de Villa Clara (centro), mantuvo en vilo a millones de cubanos que seguían cada parte médico que diariamente se daba en televisión.En esta ocasión se revirtieron los papeles: Yaquelín pasó de enfermera a paciente, y recibió, como asegura a Sputnik, todo el amor y cuidados de sus colegas de profesión, que velaron por ella para espantar la muerte de su cama."Durante mi estado de gravedad sabía que mi pronóstico era reservado. Ahora no era yo la enfermera que tomaba signos vitales, ni la que aspiraba un tubo endotraqueal, tampoco la que chequeada los parámetros ventilatorios, no cumplía medicamentos, no mantenía el confort del paciente, eran mis compañeras las que luchaban por salvarme la vida, pasé de enfermera a paciente, y mis colegas de profesión se convirtieron en mis superhéroes", subrayó Collado.Enfermeros cubanosSegún cifras aportadas por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba, en estos 13 meses de pandemia en la isla más de 8.300 profesionales de la enfermería han estado expuestos en "línea roja", atendiendo a pacientes contagiados y sospechosos de portar la enfermedad COVID-19.De ellos, unos 4.600 trabajan en hospitales, y más de 3.700 en centros de aislamiento y vigilancia. A esto se unen más de 12.400 enfermeros que trabajan en consultorios, instituciones sociales, hogares maternos y servicios de los policlínicos municipales.A su vez, más de 1.000 profesionales cubanos de la enfermería han formado parte de las brigadas médicas del contingente internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve en casi 30 países afectados por la pandemia del COVID-19.De estas experiencias internacionales recuerda Rubén Carballo, un enfermero cubano de 56 años que contribuyó al cuidado médico de personas afectadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en la región de Lombardía, en Italia.Carballo, licenciado en enfermería, especialista en endoscopía, máster en salud de los trabajadores, socorrista, y experto en emergencias, con 37 años de experiencia profesional, acumula en su hoja de servicios cinco misiones médicas internacionales en zonas de difícil acceso en Haití (2001-2003), Venezuela (2006-2010), Guinea (2014-2015), Ecuador (2017-2019), y en Italia (2020).Tanto Yaquelín como Rubén, se sienten orgullosos de poder contribuir al mejoramiento de la salud humana y de practicar —coinciden ambos— "la profesión "más linda y noble del mundo".

